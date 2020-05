Nützt oder schadet Corona dem Klimaschutz? Ein Pro und Contra

Keine Staumeldungen am Morgen, keine Flugzeuge am Himmel. Der Lockdown hat die Mobilität um einen Drittel reduziert und damit auch seine schädlichen Ausscheidungen. Kein Wunder wünscht sich nun mancher, dass unser CO2-Fussabdruck durch den Corona-Denkanstoss kleiner wird.

Mag sein, dass Chefs und Arbeitgeber gesehen haben, dass der Weg ins Büro öfter eingespart werden kann. Vielleicht wird die eine oder andere auf ein Weekend-Shopping in London verzichten. Doch der Lockdown wird nicht nachhaltig sein. Der freiwillige Verzicht wird das Klima nicht retten und auch kostenintensive Staatsinterventionen dafür werden in den vom Coronavirus gebeutelten Ländern keine Chance haben.

Ein ewiger Lockdown mit gedrosselter Wirtschaft ist aber auch nicht der richtige Weg. Während des Stillstands ist nur ein Teil des CO2-Ausstosses reduziert worden, Ernährung und Heizung tragen mehr zum Treibhauseffekt bei. Um das Klima zu retten, reicht es aber nicht, einen Teil des CO2-Ausstosses zu reduzieren. Langfristig muss ganz auf das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas verzichtet werden.

Zwei der wichtigsten Faktoren des CO2-Austosses sind die Bevölkerungsgrösse und deren wirtschaftliche Aktivität, von der wir leben. Hand anlegen muss man an den anderen Treibern, der Energieeffizienz und der Art der Energie, die fossilfrei sein muss. In Frage kommt nur noch CO2-freie Energie – erneuerbare, nukleare und solche der Geothermie. Dafür muss nicht gedrosselt, sondern investiert werden. Es braucht neue Technologien und CO2-neutrale Energie sowie eine Politik, die dafür so entschlossen vorgeht wie gegen das Coronavirus. Dafür muss die Not aber erst erkannt werden.