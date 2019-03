Die Treibhausgasemissionen der Schweiz sollen spätestens 2050 netto null erreichen: Das will die Gletscher-Initiative, für die wir ab Mai Unterschriften sammeln. Fossile Energieträger dürften ab 2050 nicht mehr in Verkehr gebracht werden. *

Es braucht politische Massnahmen. Das können marktwirtschaftliche Anreize wie Lenkungsabgaben sein. Doch wenn man etwas ganz loswerden will, ist es das Naheliegendste, es zu verbieten. Das Mantra, Umweltpolitik müsse ohne Verbote funktionieren, ist nicht zielführend: Warum sollte man nicht verbieten, was die Lebensgrundlagen zerstört? Ist es liberal, nicht zu verbieten, was Freiheiten zerstört? Bei Mord oder Diebstahl ruft auch niemand nach Anreizen statt eines Verbots. Die Zerstörung der Ozonschicht konnte nur dank einem Verbot rechtzeitig gestoppt werden.

Eine solche Transformation passiert nicht von allein. In den letzten 250 Jahren hat der technische «Fortschritt» ja gerade zu den heutigen Emissionen geführt, und das setzt sich in jüngster Zeit fort: Die immer grösseren Datenmengen, die den Erdball umkreisen, verbrauchen sehr viel Energie. Von allein wird sich der Trend nicht umkehren.

Die Umweltprobleme kann man nur lösen, wenn man gleichzeitig das Konsumverhalten ändert, die erneuerbaren Energien stark ausbaut und Kernenergie einsetzt. Derzeit verursacht der Stromverbrauch in der Schweiz kaum CO2-Emission, er wird ja weitgehend mit Wasser- und Kernkraft gedeckt. Das könnte sich aber in die falsche Richtung entwickeln.

Doch was würde passieren, wenn jemand eine grosse Photovoltaikfabrik in der Schweiz aufstellen wollte? Die Bevölkerung würde aufbegehren, würde sagen: Das Risiko einer Riesenanlage mit Chemikalien wie Trichlorsilan, das zur Reinstsiliziumproduktion gebraucht wird, wollen wir nicht vor unserer Haustür haben.

Was derzeit in Deutschland passiert, ist deprimierend. Über die Einspeisevergütung wurden erneuerbare Energien bisher mit über 500 Milliarden Euro gefördert, um die Kernenergie zu ersetzen – damit wurde kein CO2 eingespart, das Klima hat nichts davon.

In der Schweiz haben wir punkto erneuerbare Energien eine komfortable Lage. Wir haben Wasser zur Stromproduktion und Berge, in denen wir mit Stauseen Energie speichern können. Aber wir müssen die Probleme global betrachten.

China und einige Firmen in den USA handeln entsprechend; nur die Schweiz hinkt hinterher. 2017 gingen (laut Bericht von BP Energy Outlook) zusätzlich 300 TWh elektrische Energie aus Sonne und Wind ans Netz; das entspricht 35 grossen Atomkraftwerken oder anders ausgedrückt: Alle 10 Tage ging ein erneuerbares Gösgen ans Netz. Würde die Schweiz gemäss ihrem Wirtschaftspotenzial mit dem Durchschnitt der Welt mithalten, so könnten heute alle bestehenden Atomkraftwerke durch Sonne- und Windenergie ersetzt werden.

Die gesamte Fläche aller Dächer in der Schweiz beträgt ungefähr 400 Quadratkilometer. Um die ganze Schweiz mit Strom zu versorgen, ist eine Photovoltaik-Fläche von 100 Quadratkilometern nötig. Das ist zu schaffen, auch ohne dass historische Bauten oder Häuser in Innenstädten verändert werden müssten. Hinzu kommen Windenergie und Energie durch Biomasse wie Grünabfälle und Klärschlamm.

In der Zukunft wird unsere Energieversorgung komplett grün sein: Wir bauen in unseren Häusern Wärmedämmung und Wärmepumpen ein und wir bewegen uns nur noch mit Elektroautos. Das machen wir nicht nur, weil wir was fürs Klima tun wollen, sondern weil dies auch gut fürs Portemonnaie ist.

von Graeme Maxton

Auf dem heutigen Planeten leben beinahe acht Milliarden Menschen – und jedes Jahr kommen 100 Millionen dazu. Das Bevölkerungswachstum trägt stark zum Klimawandel bei. Würden alle Menschen so leben wie der durchschnittliche Europäer, wären drei Erden nötig. Oder sogar vier, wenn alle Menschen so viele Ressourcen verbrauchen würden wie ein Schweizer.

Was passiert, wenn der Wohlstand in Schwellenländern zunimmt oder wenn sogar jeder Mensch die Möglichkeit bekommt, so zu leben wie ein Europäer?

Über diese Problematik habe ich zusammen mit dem Zukunftsforscher Joergen Randers 2016 das Buch «Ein Prozent ist genug» geschrieben. Mein Kollege Randers schlug vor, 50-jährigen Frauen in Europa eine Prämie von 80 000 Euro auszuzahlen, wenn sie nur ein Kind zur Welt gebracht hätten. Die Idee sorgte – gelinde gesagt – für Furore.

Dabei ist klar, dass das Bevölkerungswachstum eine wichtige Ursache für den Klimawandel ist. Aber jahrelang hat das niemand angesprochen. Dies wollen wir ändern. Auch herrscht die Meinung vor, dass das Bevölkerungswachstum nur ein Problem in Entwicklungsländern sei. Wir wollten aber den Leuten bewusst machen, dass die Schuldigen nicht nur in Indien oder anderen bevölkerungsreichen Ländern wohnen, sondern geradeso sehr auch in Europa.

Zwar ist hier die Reproduktionsrate sehr tief, sogar rückläufig, doch ein Kind, das in der Schweiz zur Welt kommt, verbraucht trotzdem 30- mal so viele Ressourcen wie eines im Tschad.

Eins ist klar: Geburtenkontrollen alleine können das Problem nicht mehr lösen. Denn dafür ist es jetzt zu spät. Bis diese Wirkung zeigen würde, wäre der kritische Punkt im Klimawandel, bei dem es kein Zurück gibt, längst überschritten. Wir haben vielleicht noch zwölf Jahre bis zu diesem Zeitpunkt.

Auch erneuerbare Energien werden bis dann noch teurer als fossile Brennstoffe sein, wenn die Regierungen sie nicht entsprechend regulieren oder sogar verbieten. Verbote durch die Regierung sind der einzige Weg, der uns noch retten kann. Und das gilt für fast jedes Land. Ausserdem müssen wir davon abkehren, Wirtschaftswachstum als Ziel zu sehen. Wir brauchen das Gegenteil: weniger Wachstum.

Es braucht drastische Massnahmen. Wenn das nicht geschieht, dann löst die Natur das Problem der überbevölkerten Erde für uns. Deshalb sollten wir besser jetzt darüber sprechen. Verstehen Sie mich richtig, ich fordere keinen Genozid im Namen des Klimas. Es ist bloss nicht fair, das Problem der Überbevölkerung den Entwicklungsländern unterschieben zu wollen.

Graeme Maxton ist Ökonom, Bestsellerautor und ehemaliger Generalsekretär des legendären Club of Rome. Die gemeinnützige Organisation beschäftigt sich seit 50 Jahren mit Fragen der Nachhaltigkeit und der Zukunft der Menschheit.