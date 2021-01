Neuro-Covid: Das Gehirn ist vom Coronavirus oft auch betroffen

«Das hauptsächlich betroffene Organ ist zwar die Lunge», sagt der Neurologe Raimund Helbok von der Med-Uni Innsbruck. «Doch in seltenen Fällen sei die Lunge kaum betroffen, dafür stünden neurologische Symptome im Vordergrund, und das altersunabhängig. Wegen der vielen neurologischen Facetten von Covid-19 sprechen Mediziner mittlerweile von «Neuro-Covid».

Bis zu 50 Prozent der hospitalisierten Patienten leiden an mindestens einer neurologischen Auffälligkeit: Viele Patienten riechen und/oder schmecken nicht mehr, andere klagen über massive Muskel- und Kopfschmerzen, bei manchen ist das Bewusstsein getrübt und in seltenen Fällen erleiden Patienten gar Krampfanfälle oder einen Schlaganfall.

erklärt der Neuropathologe Frank Heppner von der Berliner Charité, der gemeinsam mit Kollegen die Gehirne von 33 an Covid-19 Verstorbenen untersucht hat.

Allerdings kann dieser Weg nicht der einzige sein: Denn in der Hirn­flüssigkeit, die das Gehirn umgibt, kann das Virus selbst nur selten nachgewiesen werden. «Das spricht dafür, dass das Virus Nervenzellen zwar befallen kann, dies jedoch nur selten der Fall ist», so Helbok.

Auch die histologischen Untersuchungen des Gehirns weisen darauf hin, dass es einen weiteren Infektionsweg geben muss, da das Hirngewebe in der Regel nicht direkt von Sars-CoV-2 angegriffen wird.

Durch die Verklumpungen entstehen im Gehirn kleinste Schlaganfälle

Die Berliner Neuropathologen wiesen das Virus zudem auch in Hirnteilen nach, die nicht mit dem Riechzentrum in Verbindung stehen, und zwar in den Blutgefässwänden. Diese werden von einer Zellschicht ausgekleidet, die als Endothel bezeichnet wird. Indem Sars-CoV-2 diese Zellen befällt, erreicht das Virus mit dem Blutstrom jedes andere Organ, auch das Gehirn.

«Das Endothel von Covid-Patienten ist an manchen Stellen schaumig verändert und aufgebläht und es finden sich kleine Mikrothromben an verschiedensten Stellen», sagt der Neurologe Christian Enzinger von der Med-Uni Graz. Durch den Verschluss solcher feinen Gefässe entstehen im Gehirn kleine Schlag­anfälle oder Blutungen, was zu einer Sauerstoffunterversorgung des betroffenen Hirnbereichs führt.

Schaden nehmen kann das Gehirn auch durch die überschiessende Immunreaktion bei schwer erkrankten Covid-19-Patienten. «Der Körper arbeitet mit allem gegen die Virusinfektion und an einem bestimmten Punkt entgleist die Immunantwort und schädigt die Organe», erklärt Enzinger,