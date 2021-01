Näher an der Natur: Darum lohnt es sich, diesen Winter die Langlaufloipe auszuprobieren

Melanie Roth aus St.Gallen versucht sich an diesem Tag ebenfalls zum ersten Mal auf den schmalen Langlauflatten. Noch ringt sie manchmal etwas mit dem Gleichgewicht, muss kurz abbremsen, wenn es plötzlich zu schnell wird. Aber der Stil der jungen Frau sieht schon nach kurzer Zeit respektabel aus. Kein Wunder, die 26-jährige Product Managerin ist auch sonst sehr sportlich unterwegs. Sie spielt Unihockey in der Nationalliga B bei den UHC Nesslau Sharks. Weil sie coronabedingt derzeit nicht trainieren dürfe, wollte sie eine neue Sportart entdecken.

Es herrscht Hochbetrieb an diesem sonnigen Wintertag im sonst ruhigen Rietbad im Obertoggenburg. Vor der Säntisloipe stauen sich die Autos, weil sämtliche Parkplätze schon besetzt sind. Der 64-jährige Martin Meyer mag sich darüber nicht ärgern, er hat seine Runden für heute bereits absolviert, schreitet zufrieden zu seinem Auto und macht dem nächsten Wartenden Platz. Er staunt: «Unglaublich, wie viele es derzeit auf die Loipen lockt.» Da tummeln sich durchtrainierte Skater und Hobby-Läufer ebenso wie ältere Ehepaare. Aber auch ganze Familien versuchen die Koordination mit den Ski und Stöcken in den Griff zu bekommen.

Der erste Eindruck hat sie begeistert, sie findet es einen coolen Sport und wird bald wieder auf die Loipe gehen.

Da hingegen ist Martin Meyer ein Routinier. Der Nesslauer steht seit 15 Jahren auf Langlaufski. Schon damals, weil er sich nicht mehr so gerne ins Getümmel auf den Skipisten mischen wollte. «Und es ist ein toller Sport, bei dem man wirklich alle Muskeln braucht», schwärmt der Immobilienvermittler. Es hat ihn so sehr gepackt, dass er seit sieben Jahren jeweils am Engadin Skimarathon teilnimmt. Auf der kleinen, abwechslungsreichen Säntisloipe an der Schwägalpstrecke kann er sich perfekt darauf vorbereiten. Topografisch liegt Rietbad mit herrlichem Blick auf den Säntis in einer Senke, was das Gebiet schneesicher macht. Der vordere Teil der Loipe verläuft eher flach, der hintere ist kupierter und anspruchsvoller.