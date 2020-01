Nach Ausbreitung nach Südkorea: Bundesamt für Gesundheit reagiert auf chinesische Lungenkrankheit

(wap) Wie Radio SRF 1 berichtet, beschäftigt sich das Bundesamt für Gesundheit mit der mysteriösen Lungenkrankheit, an der im chinesischen Wuhan bislang 62 Personen erkrankt sind. Wie die Behörden gegenüber SRF 1 erklärten, fänden zur Zeit Beratungen mit den Spitälern statt. Nicht in Betracht gezogen werden im Moment besondere Kontrollen an Flughäfen.