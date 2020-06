Musik während dem Schäferstündchen: Rihanna macht die beliebtesten Sexsongs

Aus den Ergebnissen hat die Lingeriefirma dann Listen mit den beliebtesten «sexy» Liedern und Interpreten erstellt. Unter anderem: «Lieder zur Verführung», «Lieder für den Sex» und «Top Songs für die Selbstbefriedigung». Schaut man sich die alle an, stechen zwei Namen immer wieder hervor. The Weeknd und Rihanna.

Um herauszufiltern, zu welchen Songs Spotify-Nutzer am liebsten Liebe machen, hat die Firma über 300000 Lieder in Playlists mit bedeutungsvollen Titeln wie «Sex-Playlist» oder «Baby-making» analysiert.

«Ich könnte den ganzen Tag Sex mit dir haben» oder «ich werde es regnen lassen». Macht Sie das an? Auf den ersten Blick vielleicht nicht, aber übersetzen Sie die Phrasen mal auf Englisch. «I’ll make it rain on you» – klingt schon ganz anders, oder? Glaubt man einer Analyse der britischen Lingeriemarke «Pour moi», sollen genau solche Songtexte Lust auf mehr machen.

Die zwei Interpreten werden mit Abstand am meisten gehört, wenn es um Sex geht. Wobei The Weeknd nicht wirklich eine Überraschung ist, da er den Titelsong von dem Kinohit «50 Shades of Grey» singt.

Laszive und erotische Stimmen sind beliebt

Und welches Lied wird während dem Sex am meisten gehört? Spoiler: es ist nicht der «Magic Mike»-Song «Pony». Und das, obwohl er wegen der Stripperszene mit dem perfekten Beat, allgemein als der Sexsong schlechthin gilt. Der liegt «nur» auf Platz neun. Tatsächlich wird der R-’n’-B-Song «All the time» von Jeremih am meisten gespielt. «Ich will es die ganze Zeit» und «Mach es mir, als würdest du mich hassen» sind noch die zahmeren Zeilen daraus. Verständlich also, dass das so einige anmacht.