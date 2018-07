Wenn wir über E-Mobilität sprechen, so denken wir meist an elektrisch angetriebene Autos – mit den dazugehörigen Problemen: Die Reichweite ist oft noch zu gering, die Ladeinfrastruktur zu schwach. Vergessen geht dabei, dass sich ein grosser Teil unserer Mobilität auf kurzen Strecken in der Stadt oder der nahen Umgebung abspielt — wo oft ein Motorroller oder ein Mofa als sinnvoller Begleiter in Betracht gezogen werden.

Klein, wendig und vernünftig, wenn es um die Unterhaltskosten geht. Er bietet zwar nicht sonderlich viel Komfort und muss auch nur für kurze Strecken herhalten. Dazwischen steht er meist ungenutzt herum. Warum also nicht auf den E-Antrieb umsteigen?

Die Antwort liegt auf der Hand: Weil das Angebot diesbezüglich noch sehr überschaubar ist. Die renommierten Motorradhersteller arbeiten an diesem Thema und werden demnächst erste Modelle lancieren.

Während hierzulande also grösstenteils noch mit Benzin gerollert wird, sieht es in China anders aus. Das Reich der Mitte ist einer der stärksten Innovationstreiber, wenn es um E-Mobilität geht. Denn in den grossen Städten herrschte dringender Handlungsbedarf; die Luftverschmutzung forderte ein Umdenken. In einigen Grossstädten fahren die Busse bereits vollelektrisch, und auch der Individualverkehr wird systematisch elektrisiert.

Das gilt auch für die Zweiräder. So gibt es in China bereits ein breites Angebot an elektrisch betriebenen Mofas und Rollern – ein Teil davon kommt nun dank der E-Mofa AG auch in die Schweiz.

Die angebotenen Roller werden in China gefertigt, sind aber nicht identisch mit den dort verkauften Zweirädern. Einerseits müssen sie den hiesigen Zulassungsrichtlinien angepasst werden, andererseits möchte der Importeur sicherstellen, dass die elektrischen Roller und Mofas höhere Qualitätsanforderungen erfüllen. Vertrieben werden die E-Mofas in der Schweiz über zahlreiche Fahrradhändler, die Bestellungen entgegennehmen und Reparaturen ausführen können.

Von gemütlich bis flott

Das Angebot ist erstaunlich vielfältig; 17 Modelle stehen derzeit im Angebot. Die Palette reicht vom kleinen Mofa-Ersatz mit 25 km/h Höchstgeschwindigkeit und Pedalunterstützung bis hin zum vollwertigen Motorroller mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h.

Die Einstiegsmodelle können teilweise gar ohne Führerschein und Helm gefahren werden, für die schnelleren Modelle ist eine Prüfung der Kategorie A1 vonnöten, wie sie beispielsweise für eine Vespa mit 125 Kubikzentimeter verlangt wird.

Noch öfter gefragt wird aber nach der Reichweite der elektrischen Zweiräder. Die kleinsten Modelle bieten rund 40 Kilometer rein elektrische Fahrt; das klingt zunächst nach wenig, ist aber für den Nahverkehr in der Stadt absolut ausreichend; zumal die Batterie an der Steckdose beinahe überall geladen werden kann.