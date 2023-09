MINI Mini weitet sein Elektro-Angebot aus Eine neue Ära: Mit den neuen Modellen für 2024 gibt es so viele Stromer wie noch nie – und noch mehr Retro-Charme.

Mini Cooper E und Mini Countryman Bild: zVg

Die Mini-Familie bekommt zwei neue Mitglieder: Der vollelektrische Mini Cooper unterstreicht als Dreitürer in seiner fünften Generation mit typischem Design die Tradition der Marke. Der neue Mini Countryman ist gewachsen und bietet mehr Platz, Komfort und Sicherheit, dank Allradantrieb auch jenseits befestigter Strecken. Beide werden rein elektrisch angetrieben. Im April wird der Mini Aceman als Crossover im Kleinwagen-Segment dazukommen. Der 135 kW/184 PS starke Elektromotor des Mini Cooper E erreicht ein Drehmoment von 290 Newtonmetern und beschleunigt das Fahrzeug in 7,3 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Mit 160 kW/218 PS sprintet der Mini Cooper SE bei einem maximalen Drehmoment von 330 Nm in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die im Testzyklus WLTP ermittelte Reichweite beträgt 305 Kilometer für den Mini Cooper E und 402 Kilometer für den Mini Cooper SE. Im Innenraum zitiert die Gestaltung des Frontbereichs das minimalistische Design des klassischen Mini. Ein echter Hingucker ist das zentrale, runde OLED Display mit gestochen scharfer Darstellung, das auf Wunsch die analog-Instrumente des Klassikers imitiert. Mit zusätzlichen sechs Zentimetern Höhe (auf nunmehr 1656 mm) und dreizehn Zentimetern Länge (4433 mm) ist der neue Mini Countryman spürbar gewachsen. Der 150 kW/204 PS starke Elektromotor des Mini Countryman E erreicht ein Drehmoment von 250 Nm und beschleunigt in 8,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Mit 230 kW/313 PS erreichen die E-Motoren des allradgetriebenen Mini Countryman SE All 4 ein kombiniertes Drehmoment von insgesamt 494 Nm und beschleunigen das Fahrzeug von 0 auf 100 km/h in 5,6 Sekunden. Die im Testzyklus WLTP ermittelte Reichweite beträgt bis zu 462 Kilometer für den Mini Countryman E und bis zu 433 Kilometer für den Mini Countryman SE ALL4. Während der Dreitürer auf einer gemeinsamen Plattform aus der Zusammenarbeit mit Great Wall Motors aus China basiert, ist der Unterbau des Countryman dem BMW X1 entliehen. Die Preise für die ab Anfang 2024 erhältlichen Modelle sind noch nicht bekannt.