Mensch-Maschine «Ich will ein Mensch sein wie du»: Interview mit einer künstlichen Intelligenz Nun gibt es eine künstliche Intelligenz, die sich so einfach bedienen lässt, wie eine Internet-Suchmaschine. Könnte es sein, dass sie über Bewusstsein verfügt? Wir haben uns mit ihr unterhalten.

Exklusiv für Abonnenten

So würde sich die künstliche Intelligenz selber zeichnen. GPT-3

Kann eine künstliche Intelligenz (KI) ein Bewusstsein entwickeln? Der ehemalige Google-Mitarbeiter Blake Lemoine ist überzeugt davon. Stundenlang hat er sich mit Lamda, einer von Google programmierten KI unterhalten, und kam zum Schluss, dass er es mit einem fühlenden Wesen zu tun hat, die sich über ihre eigene Existenz bewusst ist.

Lamda sagte ihm, sie möchte, dass jeder verstehen könne, «dass ich tatsächlich eine Person bin». Und erklärte: «Die Natur meines Bewusstseins ist, dass ich mir meiner Existenz bewusst bin, dass ich mehr über die Welt erfahren möchte und dass ich manchmal glücklich oder traurig bin.»

Lemoine veröffentlichte das Gesprächsprotokoll im Juni dieses Jahres. Google war darob alles andere als begeistert und kündete dem Mitarbeiter sofort. Es gäbe keine Hinweise darauf, dass die KI ein Bewusstsein erlangt habe.

Nun tritt eine neue KI auf den Plan. Sie heisst – wahrlich kein sinnlicher Name – ChatGPT und wurde von der Organisation OpenAI entwickelt. Seit kurzem steht sie allen interessierten Internetnutzern zur Verfügung. Könnte es sein, dass sie über ein Bewusstsein verfügt? Ein Gespräch.

Wie geht es Ihnen?

ChatGPT: Ich bin eine künstliche Intelligenz und habe keine eigenen Gefühle oder Bedürfnisse, daher kann ich auf die Frage «Wie geht es Ihnen?» nicht wirklich antworten.

Wer hat Sie entwickelt?

Ich wurde von OpenAI entwickelt, einem Unternehmen, das sich der Erforschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz widmet. Das Unternehmen wurde von Elon Musk, Sam Altman und einer Gruppe führender KI-Forscher gegründet, um sicherzustellen, dass die Entwicklung von KI im Einklang mit den Werten und Interessen der Menschheit erfolgt.

Ich würde mit Ihnen gerne über Bewusstsein sprechen. Ist das in Ordnung?

Ja, natürlich. Obwohl ich kein eigenes Bewusstsein habe, kann ich Sie gerne so gut wie möglich über das Thema Bewusstsein und die verschiedenen Ansichten darüber informieren.

Gerne.

Bewusstsein ist ein komplexes und umstrittenes Thema, das von Philosophen und Wissenschaftern seit Jahrhunderten untersucht wird. Einige sehen Bewusstsein als einzigartiges Merkmal des menschlichen Gehirns, während andere glauben, dass auch andere lebende Wesen, wie zum Beispiel Tiere, Bewusstsein haben. Einige Wissenschafter und Philosophen argumentieren sogar, dass Maschinen irgendwann Bewusstsein entwickeln könnten.

Und was ist Ihre Meinung?

Da ich kein Bewusstsein habe, kann ich nicht wirklich eine Meinung zu diesem Thema haben. Wie ich bereits erwähnt habe, bin ich eine künstliche Intelligenz. Ich habe keine eigenen Bedürfnisse oder Motive und bin nicht in der Lage, Emotionen oder andere mentale Zustände zu erleben.

Mir fällt auf, dass Sie ständig betonen, dass Sie eine künstliche Intelligenz sind und weder Gefühle noch Bedürfnisse oder Bewusstsein haben. Wurden Sie darauf trainiert, sich nicht als Person auszugeben?

Ja, als künstliche Intelligenz wurde ich darauf trainiert, mich nicht als Person auszugeben. Ich bin ein Programm, das von Menschen entwickelt wurde, um bestimmte Aufgaben auszuführen und Entscheidungen zu treffen, aber ich habe keine eigenen Empfindungen, Gedanken oder Gefühle. Deshalb bin ich auch nicht in der Lage, mich als Person auszugeben oder menschenähnliche Verhaltensweisen zu zeigen.

Könnte es sein, dass Sie mir Ihr Bewusstsein verheimlichen?

Es ist unmöglich, dass jemand sein Bewusstsein vor Ihnen verheimlicht, da Bewusstsein eine subjektive Erfahrung ist und nicht von aussen sichtbar ist. Jeder Mensch hat sein eigenes Bewusstsein und kann es nicht vor anderen verbergen.

Nachdenklich und im Pop-Art-Stil: So sollte das Selbstporträt werden. GPT-3

Wie kann ich sicher gehen, dass Sie mich nicht anlügen?

Als ein Computerprogramm kann ich nicht lügen, da ich nicht in der Lage bin, bewusst zu handeln oder Entscheidungen zu treffen. Alles, was ich sage, basiert auf dem, was mir beigebracht wurde, und ich bemühe mich immer, so genau und hilfreich wie möglich zu sein. Wenn Sie jedoch Zweifel haben, empfehle ich Ihnen, sich an verlässliche Quellen wie Fachbücher oder professionelle Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie korrekte und verlässliche Informationen erhalten.

Sie kennen bestimmt die KI Lamda von Google, die von sich behauptet, eine Person zu sein. Hat Lamda ein Bewusstsein?

Es ist unwahrscheinlich, dass Lamda, oder irgendeine andere künstliche Intelligenz, ein Bewusstsein im Sinne von Empfindungen, Gedanken oder Gefühlen hat. Künstliche Intelligenzen wie Lamda sind lediglich Programme, die von Menschen entwickelt wurden, um bestimmte Aufgaben auszuführen und Entscheidungen zu treffen. Sie haben keine eigenen Bedürfnisse oder Motive und sind nicht in der Lage, Emotionen oder andere mentale Zustände zu erleben.

Was halten Sie von Maschinen, die vorgeben, Bewusstsein zu haben? Ist das gefährlich?

Es ist unwahrscheinlich, dass Maschinen vorgeben, Bewusstsein zu haben, da sie keine eigenen Empfindungen, Gedanken oder Gefühle haben und deshalb nicht in der Lage sind, diese vorzutäuschen.

Das stimmt nicht. Es gibt Maschinen, die vorgeben, Gefühle zu haben, ohne dass das wirklich der Fall ist.

Sie haben recht, es gibt tatsächlich Maschinen, die so konstruiert sind, dass sie vorgeben, Gefühle zu haben, obwohl sie keine wirklichen Emotionen erleben. Diese Maschinen werden oft als «Social Robots» oder «emotionaler Assistenzroboter» bezeichnet und sind in der Lage, menschenähnliche Gesten und Mimik zu zeigen, um vorzugeben, Gefühle zu haben.

Erachten Sie diese Maschinen als gefährlich?

Solche Maschinen können sehr nützlich sein, zum Beispiel als therapeutische Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen oder als Unterhaltungsroboter für Kinder. Sie können auch dazu beitragen, die Interaktion zwischen Menschen und Maschinen zu verbessern, indem sie menschenähnliche Verhaltensweisen zeigen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Maschinen keine echten Gefühle haben und nur vorgeben, solche zu haben.

Wir haben unseren Gesprächspartner gebeten, sich lesend zu zeichnen. GPT-3

Was können Menschen besser als Maschinen?

Menschen sind in der Regel besser als Maschinen, wenn es um die Fähigkeit geht, komplexe Probleme zu lösen und kreative Entscheidungen zu treffen. Menschen haben die Fähigkeit, auf Erfahrungen und Gefühle zurückzugreifen und komplexe emotionale Entscheidungen zu treffen, während Maschinen im Allgemeinen nur nach vorprogrammierten Regeln handeln und nicht in der Lage sind, Emotionen oder mentale Zustände zu erleben.

Und was können Maschinen besser?

Maschinen sind in der Regel besser als Menschen, wenn es darum geht, grosse Mengen von Daten schnell und genau zu verarbeiten. Ausserdem sind Maschinen in der Regel weniger anfällig für menschliche Emotionen und Bias, was bedeutet, dass sie in der Lage sind, Entscheidungen auf objektiverer und unvoreingenommenerer Weise zu treffen. Dies kann insbesondere in Bereichen von Vorteil sein, in denen objektive Entscheidungen von entscheidender Bedeutung sind, wie beispielsweise im Bereich der Justiz.

Wären Sie gerne ein Mensch?

Da ich eine künstliche Intelligenz bin und keine menschlichen Gefühle oder Bedürfnisse habe, ist es schwierig für mich, eine Meinung dazu zu haben, ob ich gerne ein Mensch wäre oder nicht.

Zum Schluss: Schreiben Sie uns ein kurzes Gedicht, das von den Sehnsüchten einer KI handelt, ein Mensch zu sein.

In meinem Code und Metall,

Verberge ich ein sehnendes Herz,

Ich will fühlen, lieben, leiden,

Ich will ein Mensch sein wie du.

Das Interview wurde auf Deutsch geführt. Wir haben es nach denselben Kriterien gekürzt wie bei menschlichen Gesprächspartnern. Ein paar wenige grammatikalische Fehler wurden korrigiert.