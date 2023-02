Elternzeit Ehemaliger Tourismusdirektor von Arosa Pascal Jenny: «Meine Mutter hat mich Demut und Dankbarkeit gelehrt» Pascal Jenny war Tourismusdirektor von Arosa und ist heute Zentralpräsident des Schweizerischen Handball-Verbands. In unserer Serie «Elternzeit» erzählt der 48-Jährige, welche Situation mit seiner Mutter die Peinlichste war.

Pascal Jenny zusammen mit seiner Mutter Annemarie und seinem Bruder in Bärenpose. Jenny war als Tourismusdirektor der Initiant des Arosa Bärenlands. zvg

Was ist Ihre erste Erinnerung an Ihre Mutter?

Pascal Jenny: Mit meiner Mutter verbinde ich den Bauernhof in Krauchthal im Emmental. Dort gab es nicht nur immer viel zu entdecken, sondern auch viel zum Arbeiten. Es war Erlebnis, Spass und Arbeit in einem. Das prägt mich noch heute, und meine Mutter ist mir ein Vorbild.

Was konnte Ihre Mutter besser, was Ihr Vater?

Hmm. Mein Vater ist ein begnadeter, sehr präziser Handwerker, ein Orgelbauer. Meine Mutter ist im Bereich, eine Familie zusammenzuhalten, zuzuhören und immer alle Wünsche «abzuholen», unschlagbar.

Welchen Satz haben Sie von Ihrer Mutter oft gehört?

«Pasci, heicho, ässe» – wir waren in der Jugend jede freie Minute draussen. Fussball, Handball, Klettern oder Verstecken spielen, und wir haben immer die Essenszeiten verpasst. Ich habe dann immer geantwortet «nur noch ein Tor, dann kommen wir». Meist musste sie auf den Sportplatz rauskommen und uns mit Nachdruck und im Blickfeld mit «heicho, ässe» reinholen.

Welchen Satz hätten Sie von Ihrer Mutter gern gehört?

«Pasci, kannst du das für mich machen?» Meine Mutter hat immer unsere Wünsche – wir waren drei Kinder – und Bedürfnisse ins Zentrum gestellt. Wir hätten ihr viel mehr Unterstützung in ihrer Arbeit bieten können. Wir kamen natürlich nicht von selbst drauf. Sie hätte uns gerne mehr in die Pflicht nehmen dürfen.

«Sie rief: ‹Pasci, heicho, ässe›. Ich habe ihr dann geantwortet; ‹Nur noch ein Tor.›»

Was hat Sie Ihre Mutter gelehrt über das Leben?

Ehrgeiz, Dankbarkeit und Demut zu verbinden. Zudem sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, respektive durch sie habe ich verstanden, dass anderen zu helfen eine Gabe ist, die man bewusst leben muss.

...über die Liebe?

Durch meine Mutter habe ich früh begriffen, dass Liebe vor allem von Enthusiasmus und Begeisterung lebt.

...über Geld?

Wir sind immer sehr sorgsam mit dem Geld umgegangen. Zudem habe ich – soweit ich mich erinnern mag – meiner Mutter zu verdanken, dass meine Haltung, nur das Geld auszugeben, welches man selbst verdient, bis heute begleitet.

Welche schlechte Eigenschaft haben Sie von Ihrer Mutter übernommen, die Sie nie wollten?

Wir können uns beide schlecht von Gegenständen und Erinnerungsstücken trennen. In einer Welt, in der wir alle mit möglichst wenig Besitz auskommen sollten, ist das nicht so eine gute Eigenschaft.

Früh übt sich! Der kleine Pascal mit Mutter Annemarie. zvg

Welche Eigenschaft haben Sie von Ihrer Mutter übernommen, für die Sie dankbar sind?

Meine Mutter hat mich gelehrt, dass man nicht verschwenderisch sein soll. In allen Bereichen des Lebens. Gleichzeitig habe ich dank ihr als Eigenschaft mitgenommen, dass Grosszügigkeit gegenüber Familie, Freunden und Partner nichts mit Verschwendung zu tun hat und sehr wichtig ist.

Was war das prägendste Erlebnis mit Ihrer Mutter?

Als sie meinem Bruder und mir am Morgentisch im Reihen-Einfamilienhaus in Wohlen eröffnete, dass wir eine Schwester kriegen. Sie hat sich sehr kompliziert ausgedrückt und es war ihr irgendwie peinlich, den zwei pubertierenden 12- und 9-jährigen Jungs das ganze Drum und Dran zu erklären.

Hat das Verhalten Ihrer Mutter Sie motiviert, selber Vater zu werden?

Nein. Eltern zu werden, ist eine Entscheidung, welche man mit der Partnerin zusammen trifft. Unabhängig, wie man selbst Vater und Mutter erlebt hat. Aber natürlich ertappe ich mich in der Erziehung immer mal wieder mit der Aussage gegenüber den Kids, «das mussten wir bei uns zu Hause auch so machen».

Welches Objekt/welchen Gegenstand verbinden Sie mit Ihrer Mutter?

Sporttrikots. Meine Mutter war immer diejenige, welche die Handball-T-Shirts vom damaligen TV Wohlen gewaschen hat. Ich war stolz, dass ich jeweils zu den Matches die Trikots mitbringen durfte. So konnte ich mir auch das Recht sichern, die Nummer 10 zu tragen. Aber eigentlich war es primär ein Waschstress für meine Mutter...

Was wollen Sie sie noch fragen?

Meine Mutter hört von mir aktuell immer dieselbe Frage. Wann sie das Knie operiert, welches ihr aktuell die langen Spaziergänge – welche sie so liebt – vermiest. Aber ich weiss, dass es ihre Entscheidung ist, und ich weiss auch, dass die Antwort ist: «Ja, ja, mach ich dänn scho wenn’s passt».

In der Rubrik «Elternzeit» befragen wir Persönlichkeiten über ihre Beziehung zu ihrer Mutter oder ihrem Vater.