Blutergüsse, Schrammen oder Schnitte. Physische Wunden können die Folge von häuslicher Gewalt sein. Doch häusliche Gewalt kann auch unsichtbare Wunden hingerlassen. Das ist dann der Fall, wenn sie auf seelischer Ebene stattfindet. Etwa, wenn der Partner einen unterdrückt, kontrolliert, bedroht.

Was das genau heisst, will die Polizei im britischen Dorset in Form einer Animationsvideo-Serie zeigen. Umgesetzt haben die Videos die beiden Studentinnen Fran Towey und Lucy Wright. Ihr Gebiet ist das Animieren am Computer.

Hier erklären und zeigen sie (auf Englisch), wie die Videos und deren Charakteren entstanden sind: