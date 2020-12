Zürcher Studie beweist: Schulkinder geben das Virus selten weiter

Dass Kinder sich gleich häufig wie Erwachsene mit dem Coronavirus anstecken, hat die Zürcher Studie «Ciao-Corona» Ende September nachgewiesen. Doch eine grosse Frage blieb damals unbeantwortet: Geben die Kinder das Virus also auch gleich häufig weiter? Dies interessiert besonders, da die Schulen nun geöffnet sind, und es geht auch um die Frage: Wie gefährdet sind Lehrpersonen? Die neuen Forschungsergebnisse stimmen zuversichtlich.

Die Universität Zürich testete zum zweiten mal 2500 Zürcher Schulkinder in 275 Klassen und 55 Schulen, mit einem Antikörpertest. Dieser zeigt, ob man sich in der Vergangenheit mit dem Coronavirus infiziert hat. Diese zweite Untersuchung wurde Ende Oktober bis Mitte November durchgeführt und erfasst den Stand der Ansteckungen bis Mitte Oktober, weil Antikörper erst zwei Wochen nach der Ansteckung gebildet werden. Demnach trifft die Studie die Zeit am Anfang der zweiten Welle. Aber noch nicht die starke Verbreitung, wie sie aktuell in der Schweiz vorherrscht.

Nur vier Klassen mit Ansteckungs-Häufungen

Das Resultat: Knapp acht Prozent aller Kinder hatten eine SARS-CoV2-Infektion durchgemacht. Aber keine ganzen Schulen und nur sehr wenige Klassen zeigten eine Häufung von Infektionen. In 130 Klassen wurden jeweils mindestens die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler getestet um solche «Cluster» zu entdecken. Unter diesen gab es nur sieben Klassen mit jeweils drei und mehr Schulkindern oder Lehrpersonen, die Antikörper hatten.

Von diesen sieben, fanden die Infektionen in drei Klassen nachweislich an unterschiedlichen Orten wie zum Beispiel in den Ferien statt. Somit gab es tatsächlich nur in vier Klassen (drei von hundert) Ansteckungshäufungen, bei denen man davon ausgehen kann, dass sich Lehrerinnen und Schüler untereinander angesteckt haben. Milo Puhan, Co-Leiter der Studie, sagt dazu: