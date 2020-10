Zu Hause in der Natur: So holen wir uns den Wald ins eigene Heim

Wer in diesen Herbsttagen durch den Wald streift und tief einatmet, hat sie verinnerlicht: die Moleküle zum Entspannen. Es riecht nach Moos, Tannennadeln, Harz, Laub, Erde. Ein Bouquet an Düften präsentiert sich da. Herrlich! Sogleich fühlt man sich leichter, entspannter, ja glückselig.

Dieses Empfinden geistert seit ein paar Jahren in unserer Gesellschaft als Waldbaden oder Shinrin-Yoku herum, wie es die Japaner nennen. Sie waren es auch, die die positive Wirkung von regelmässigen Aufenthalten im Wald mit Studien belegten – und populär machten. Seit Anfang der 1980er-Jahre gilt in Japan das Eintauchen in die Waldatmosphäre sogar als anerkannte Heilmethode. Denn Terpene – Moleküle, die von den Bäumen abgesondert werden – sollen unser Immunsystem beeinflussen, Abwehrkräfte gegen Krankheiten aufbauen, Puls und Blutdruck senken und den Stressabbau fördern.