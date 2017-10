Zurzeit ist Cesar Millan auf Promo-Tour in Europa. Diese Woche hat er in Zürich Halt gemacht und in Dielsdorf Medienleute zum Kurzseminar geladen. Er sagte einmal mehr, dass nicht die Hunde, sondern die Menschen trainiert werden müssen. Vieles, was er gestikulierend mit Witz erzählte, gilt bei vielen Hundefachleuten als selbstverständlich und als Grundlage im Umgang mit dem Hund: Millan sprach von der Energie, von Ruhe, Selbstbewusstsein, Liebe, Begeisterung, die ein Hundehalter haben sollte. Beim Hund erwähnt er Begriffe wie Sicherheit, Vertrauen und Respekt. Letzteres erstaunt, denn in manchen seiner TV-Shows beim deutschen Fernsehsender Sixx sieht man das Gegenteil.



Herr Millan, Ihre Liveshows stellen sie unter das Zeichen von Prävention. In den TV-Shows hingegen sieht man primär verängstigte Hunde, die Sie in schwierige Situationen führen.

Cesar Millan: Die Liveshows dienen der Prävention. In den TV-Shows ist es Intervention. Da geht es um Hunde, die haben Leute gebissen, die haben auch Angst erfahren.

Warum führen Sie den Hund in Stresssituation, obschon er nicht in diese Situation möchte?

Weil es Teil der Rehabilitation ist. Das ist der Unterschied zwischen dem, was ich machen kann, wenn ich in diesem Moment der Flucht den Hund in den Zustand der Kapitulation bringe.

Der Hund stellt sein unerwünschtes Verhalten nur ein, weil er nicht weiter Schmerzen erleiden möchte.

Der Schmerz ist nicht unbedingt physisch, es ist nicht realer Schmerz. Es geht um den Übergang von der Kampf- zur Fluchtphase. Ziel ist, dass der Hund aufgibt. Es ist dieser Übergang im Gehirn bis zum Moment, in dem der Hund sagt: «Ich will nicht mehr kämpfen.» Sie sehen am Schluss keinen völlig ruhigen Hund. Das ist jedoch ein Prozess. Der Hund geht durch einen emotionalen Moment. Genauso, wie wir Menschen durch einen emotionalen Moment gehen, wenn wir mit schwierigen Dingen konfrontiert werden. Ich helfe ihm im Zustand, in dem er ist, wenn ihn die Besitzer zu mir bringen, bis er in einem entspannten Zustand ist. Denken Sie daran, der National Geographic-Fernsehsender hat eine Zeitvorgabe. Wir arbeiten mit den Besitzern nach der Show für längere Zeit weiter. Manche Leute sind mit diesem Ansatz nicht einverstanden und ich respektiere das. Das ist mein Weg zu helfen.