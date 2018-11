Kürzlich hat mir jemand sein Handy unter die Nase gehalten und lachend mit dem Finger darauf gezeigt. «Chillholz» prangte da in Grossbuchstaben. Frei übersetzt: Extrem entspannter Wald. Leider ists keine eigenständige Gemeinde, sondern Teil von Thalheim. Aber es ist schon so: Manchmal braucht es wirklich keine weiteren Argumente. Frei nach dem Motto: Geh. Einfach. Dort. Hin.

«Geh doch mal nach ...» Warum denn? «Weil ich das Dorf unglaublich hässlich finde und gespannt bin, was du daraus machst.» Oder: «Weil mein Ballon beim Flugwettbewerb an der Hochzeit meiner Cousine dritten Grades auf einer Wiese hinter diesem Ort gelandet ist.» Oder: «Weil ich jedes Mal schmunzeln muss, wenn ich den Namen höre.» Sorry, liebe Einwohner von Nuglar-St. Pantaleon. Er meinte es sicher nicht bös.

Mit geschlossenen Augen in Google Maps ein bisschen rein- und rauszoomen und hoffen, dass ich am Schluss an einem Ort in der Region lande – und nicht irgendwo in den südlichen Karpaten. Ein Prinzip, das ich aus diesem Grund eher selten anwende.

Patrik Schneider (40) ist Art Director von CH Media in Aarau. Die Fotografie ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Nach zwei längeren und vielen kürzeren Reisen auf sechs Kontinenten geht er seit Ende Juli mit seiner Canon 6D und einem 100mm-Makro-Objektiv auf Entdeckungsspaziergänge durch Dörfer und Städte in den Kantonen Aargau, Solothurn, beider Basel und im Bezirk Dietikon. Nicht mit dem Ziel, den Ort in seiner Gesamtheit abzubilden. Sondern, um in zwei Stunden die andere, die überraschende, die ungewöhnliche Perspektive zu suchen.

Die Fremdbestimmung

Vor ein paar Wochen habe ich meine Tochter gefragt, ob sie gerne mal mitkommen wolle. Sie wollte. Mit der eigenen Kamera. Und sie wollte sich selbst aussuchen, wohin wir spazieren gehen. Schnell mal auf Wikipedia die Liste «Gemeinden des Kantons Solothurn» geöffnet und sie scrollen lassen. Keine zehn Sekunden später stand unser Ziel fest: Lommiswil. Das Lamm im Wappen hatte es ihr angetan. So sehr, dass sie sich den Rest der Liste gleich schenkte. Sorry, liebe Solothurner nach dem «L». Ich kann nichts dafür.

Die persönliche Beziehung

In Aarau, wo ich lebe, und in Muri, wo ich aufgewachsen bin, war ich schon unterwegs. Aber es gibt noch andere Gemeinden, zu denen ich eine persönliche Beziehung habe. Zu Wettingen zum Beispiel, wo ich vor dem Umzug in die Aargauer Kantonshauptstadt wohnte. Zu Wohlen, wo ich meine ersten eigenen vier Wände und den ersten Job hatte. Und eben zu Tecknau. Ohne vorher je einmal dagewesen zu sein.

Die Idee entstand in einer Bar in der Stadt, an einem gemütlichen Dienstagabend mit einer Kollegin. Wir fragten uns, ob es nicht extrem lustig wäre, mal ein paar Stunden am Stammtisch einer richtig rustikalen Beiz zu verbringen und zu ergründen, wo auf dem Land der Schuh drückt. Übers Rössli in Zeglingen (hat leider nur bis 23.30 Uhr geöffnet) kamen wir irgendwie aufs Bahnhöfli in Tecknau (offen immerhin bis Mitternacht). Fortan ein Running Gag. Doch selbst wenn wir es wirklich einmal nach Tecknau geschafft hätten: Wir wären unter Umständen vor verschlossenen Türen gestanden. Das Restaurant Bahnhof hat, so erzählt man sich im Dorf, ziemlich unregelmässige Öffnungszeiten. Und die Telefonnummer ist auch ausser Betrieb.

Das Wunschkonzert

Einen Wunsch habe ich bislang erfüllt. Und bin dafür direkt anschliessend zu Kaffee und Gipfeli eingeladen worden. Für einen zweiten wärs langsam an der Zeit. Wer mir also via spaziergaenge@chmedia.ch den originellsten Grund dafür liefert, wieso ich genau in seiner oder ihrer Gemeinde spazieren gehen soll, den werde ich demnächst besuchen. Kaffee und Gipfeli sind natürlich höchst fakultativ. Ich bin ja nicht bestechlich.

Nächster Halt: Vordemwald AG