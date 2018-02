«Wir sind immer noch hungrig», reklamierte die 30-köpfige Gruppe, als sie im Luzerner Restaurant die Rechnung für ihren Fondueplausch präsentiert bekam. Und als die Geschäftsführerin einen Nachschlag anbot, hiess es: «Euer Essen schmeckte nicht». Die Forderung der Gäste: Ein massiver Preisnachlass. Hinterher schoben sie die Drohung. Wenn nicht, «dann hagelt es in den sozialen Medien schlechte Kritiken». In etwa so hat sich die Szene im Dezember abgespielt, wie zwei Personen unabhängig voneinander berichten.

Die Geschäftsführerin des Hotels und Restaurants Schlüssel liess sich nicht darauf ein und kassierte prompt die Quittung im Netz. Kurz darauf waren eine Vielzahl schlechte Bewertungen über das Restaurant zu lesen. Auf Tripadvisor und auf Google. Die Kritiken haben zwei Dinge gemeinsam: Sie geben nur einen von fünf möglichen Sternen und fluchen auf übelste Weise über das Restaurant, dessen Service und Essen. Teils gespickt mit Rechtschreibfehlern. Unter anderem ist zu lesen:

«Eine Schande für die Schweiz!»

«Da hatten doch meine Socken mehr Würze.»

«Furchtbares Restaurant! Service unter alles Sau!»

«Ja...was gibt es zu sagen... wenn ich weniger als 1 Stern bewerten könnte würde ich das tun.»

Die schlechten Bewertungen einer ganzen Gruppe zieht die Bewertung des Restaurants runter, das ansonsten von den meisten Gästen als positiv bewertet wird. Zur Einordnung: 47 Prozent der Gäste bewerten das Restaurant auf Tripadvisor als «Ausgezeichnet», 37 Prozent als «Sehr Gut».