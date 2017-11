Ein kirgisischer Reiter treibt seine Schafherde über die Weide. Es ist ein schönes Bild aus einer fremden, faszinierenden Welt. Doch immer mehr Reisenden genügt es nicht, im Vorbeigehen solche Bilder zu knipsen. Sie fragen sich: Was mache ich eigentlich hier? Und sie wollen mehr. Sie wollen das unbekannte Leben hinter den Bildern, Gerüchen und Klängen näher kennen lernen; wollen wissen, wie eine Familie in einem Land lebt, in dem das durchschnittliche Monatseinkommen nur knapp über hundert Franken liegt. Sie wollen erfahren, was andere Menschen sich erhoffen, was ihnen Sorgen bereitet – und wofür sie kämpfen. Seit acht Jahren entwickelt Globotrek zusammen mit Helvetas Kleingruppenreisen mit Familienanschluss, auf denen solche Begegnungen möglich sind (siehe Box).

Die Schlaglöcher im Asphalt, die grauen Gebäude in stalinscher Architektur, die unleserliche Schrift und die Mischung aus alten Autos und Pferdegespannen machen uns bewusst, dass wir in Kirgistan gelandet sind – in einem Land, das fast keiner kennt. Hier ist ein Pferd noch ein grosser Besitz, die Berge sind namenlos und unberührt. Kirgistan, das die Steppen Zentralasiens überragt und zu 94 Prozent gebirgig ist, wird oft «zentralasiatische Schweiz» genannt. Kirgistan ist aber auch ein Land der wilden Tiere, der Oasen, glitzernden Seen und Hochweiden – und der überschwänglichen Gastfreundschaft.