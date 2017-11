Das Russland der Zaren war das rückständigste und autokratischste Land in Europa. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeichnete sich ab, dass die Zeit der Zaren vorbei war. Alexander II. unternahm zwar Reformversuche, wurde aber 1881 bei einem Attentat getötet. Darauf folgte eine Zeit der verschärften Verfolgung. 1905 war Russland im Krieg mit Japan, als in St. Petersburg erneut Unruhen ausbrachen. Sie wurden niedergeschlagen («Blutsonntag»). Auch kurz vor dem Ersten Weltkrieg gab es Streiks. Im Februar 1917 wurde klar, dass die Armee das Regime nicht mehr bedingungslos stützen würde. Zar Nikolaus II. musste abdanken, eine provisorische Regierung unter Alexander Fjodorowitsch Kerenski übernahm die Macht.

Im Sommer 1917 unternahm die russische Armee nochmals eine Grossoffensive, um das Geschehen an der Ostfront zu wenden. Sie scheiterte bald. Im Herbst schien für die Strategen der Revolution um Lenin und Trotzki klar, dass der Moment der Entscheidung gekommen war. Lenin allerdings musste sich verstecken, weil er als deutscher Spion gesucht wurde. Seine Anreise aus der Schweiz quer durch Deutschland hatte Verdacht erweckt. Trotzki hatte mit seinen paramilitärischen Abteilungen, die pro forma dem Petersburger Sowjet unterstanden, bereits am Vortag des 25. Oktobers (damalige russische Zeitrechnung, das heisst des 7. Novembers) die wichtigen Punkte in der Hauptstadt besetzt.

Vermummt ins Hauptquartier

Lenin beschloss zu handeln. Er rasierte sich den Bart, setzte eine Perücke auf und wickelte ein Halstuch ums Gesicht, um unerkannt ins Hauptquartier der Bolschewiki zu gelangen. Man hielt ihn für einen Penner.

Später wurde die Erstürmung des Winterpalais, wo die Regierung tagte, im Film «Oktober» von Eisenstein als Massenereignis dargestellt. Die Realität war unspektakulärer. Das Palais war kaum bewacht. Es reichte dem Vorsitzenden, zu sagen, dass die Sitzung beendet sei. Eigentlich merkte man in St. Petersburg nicht, dass eine der wichtigsten Weichenstellungen für das 20. Jahrhundert geschehen war.

Lenin war der zentrale Kopf, der Chef des «provisorischen Rats der Volkskommissare», wie die neue Regierung hiess. Niemand glaubte, dass das neue Regime lange überleben würde. Kerenski gab sich nicht geschlagen. Schritt für Schritt verbesserte Lenin seine Position. Die revolutionäre Opposition wurde ausgeschaltet, man überstand eine erste Versorgungskrise und schloss schliesslich einen Verzichtfrieden mit dem deutschen Kaiserreich. Je nach Situation bediente man Wünsche der Landbevölkerung, bewilligte eine Art Landreform und Enteignung der Gutsbesitzer.

Lenin war 47, als er die Macht übernahm. 1922 rebellierte sein Körper. 1920 hatte er ein Attentat schwer verletzt überstanden. Er erlitt mehrere Schlaganfälle und starb schliesslich 1924. Seine Nachfolger inszenierten ihn als Heldenfigur, wie überhaupt die Sowjetunion sich als permanente Fortsetzung der Oktoberrevolution definierte. Seinen einbalsamierten Leichnam kann man heute noch im Mausoleum auf dem Roten Platz besichtigen. Die Russische Revolution war eine Epoche von unvorstellbarer Gewalt und ebbte auch nach Lenins Tod nur langsam ab.