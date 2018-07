Die Anforderungen an Väter steigen: Sie sollen Teilzeit arbeiten und zu Hause noch präsenter sein. Erziehungswissenschafterin Margrit Stamm findet in ihrem neuen Buch hingegen, Mütter müssen loslassen können, damit Väter ihre Verantwortung übernehmen können. Wir finden: Das tun die Väter doch bereits. Sie machen es gut – in der Schwangerschaftsvorbereitung, im Gebärsaal, bei der Kita-Eingewöhnung, beim Ins-Bett-Bringen, am Elternabend. Bloss in einer Ecke nicht: Dort, wo sich die Unordnung ausbreitet. Streit gibt es immer noch wegen der Haushaltsarbeit. Die bleibt immer noch an uns hängen, sagen die Mütter oft. Auch jene auf unserer Redaktion. Sie haben Antworten von den Vätern eingefordert.

Die schnelle Aufräumerin

Die Frage kommt meist am Abend, und ich kenne sie gut. «Weisst du wo?» Ja, weiss ich. Meistens unter dem Sofa. Egal was. Wahlweise auch mal in der Badewanne oder im Windeleimer. Das Spielzeug meines Sohnes verteilt sich während meiner Papi-Zeit gerne und oft in der Wohnung. Das Problem ist weniger, dass ich es nicht einsammeln würde. Vielmehr ist meine Partnerin einfach die schnellere Aufräumerin. Womit sie nach Naturkatstrophen eigentlich die bessere Zivilschützerin wäre als ich, der ausrücken muss, wenn Hochwasser zu viel Schlamm hinterlässt. Wasserschäden hingegen konnten mein Sohn und ich bisher verhindern, Chaos hinterlassen wir trotzdem. Und wir verlieren Dinge, oder besser gesagt: Wir finden einen neuen Platz für sie, quasi ein neues Zuhause. Denn wer sagt, dass sich farbige Holzkugeln nur in der «Chugelibahn» wohlfühlen.