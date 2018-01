Getrennte Wohnungen

Der Ausblick ist imposant: Der Bauernhof thront hoch über dem Dorf Beinwil im Kanton Solothurn. Zwischen steilen Jurahängen eingeklemmt, zählt der Ort an der Strecke zum Passwang rund 300 Einwohner. Der Kindergarten ist aufgehoben, die 14 Primarschüler besuchen die noch einzige Gesamtschule des Kantons. Das Dorf sei überaltert, die Jungen zögen weg, sagt der 64-jährige René. Anders auf dem Hof Bilstein. Der jüngste Bewohner, Yann, ist erst gerade sieben Wochen alt. Während er in einer Babyschale schlummert, rüstet seine Mutter Lucie (31) den Salat für das Mittagessen. Ein Stock tiefer steht ihre Schwiegermutter Dora (65) ebenfalls in der Küche. Lucie Béguelin sagt: «Das war eine der Bedingungen. Leben wir alle unter einem Dach, müssen die Wohnungen getrennt sein.» Das sei mit ein Grund, weshalb das Zusammenleben der vier Generationen in ein und demselben Haus nun gut funktioniere.

Vor dem Umbau lebte das jüngere Paar in einer Wohnung im Dorf. Tagtäglich steuerte Roger Béguelin sein Auto die schmale Strasse zum Hof seiner Eltern hoch. Als sein Vater ihm die Betriebsleitung übergab, tauchten Fragen zur Wohnform auf: Wer bleibt, wer zieht weg vom Hof? Der Betriebsleiter sollte vor Ort sein, sagt der 35-jährige Landwirt. Doch wohin gehen dann die Eltern, die vierzig Jahre den Bauernhof führten? «Vater braucht etwas zu werkeln, Mutter wäre aber den ganzen Tag hindurch in einer Wohnung alleine gewesen. Und meine 89-jährige Grossmutter würde durch einen Wegzug regelrecht entwurzelt.» Diese Vorstellungen behagten Roger Béguelin nicht. Seine Frau Lucie stand der Idee eines Mehrgenerationenhauses von Anfang offen gegenüber. Bedenken hatten nur seine Eltern. Auf dem abgelegenen Hof ist ein Auto unabdingbar. Was, wenn sie nicht mehr fahren können? Lucie Béguelin erinnert sich: «Vor allem meine Schwiegermutter sorgte sich, dass sie uns eines Tages zur Last fallen könnte.»

Nach dem ersten gemeinsamen Jahr auf Hof Bilstein fällt die Bilanz jedoch positiv aus. Die räumliche Aufteilung und die Abmachungen im Vorfeld weckten keine falschen Erwartungen. Vieles hat sich dennoch erst im Alltag ergeben. Spontan beaufsichtigte Marie ihre Urenkel wiederholt im Sommer. Sie, die es stets nach draussen zieht, spazierte mit Clara und Remy ums Haus, wenn die Eltern auf dem Hof oder im Garten eingespannt waren. Bis heute erscheint die 89-Jährige zudem pünktlich um 16.30 Uhr im Stall, greift zum Besen und beginnt zu wischen. Halten die Kleinkinder die Mutter auf Trab, übernimmt deren Schwiegermutter spontan die Stallwäsche. Im Gegenzug fährt Lucie sie ab und zu zum Arzt. Und: Könnte sich Roger Béguelin die Arbeit nicht mit seinem Vater teilen, «ginge es schlicht nicht», sagt er. Er müsste einen Arbeiter einstellen.

Trotzdem, auch die beste Planung kann innert Kürze von Emotionen untergraben werden. Wie hat es Familie Béguelin im Alltag geschafft, die Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden? Die 65-jährige Dora sagt: «Jeder muss rücksichtsvoll sein. Den eigenen Kopf durchzusetzen, funktioniert nicht.» Zentral sei es zudem, die Jüngeren «einfach machen zu lassen», ergänzt ihr Mann René. Er kenne diverse Landwirtschaftsbetriebe, bei denen die Übergabe des Hofes desaströs endete. Der Grund sei stets derselbe gewesen: «Väter, die ihren Söhnen permanent dreinreden und ihre Abläufe weiterhin durchstieren wollen», sagt der 64-Jährige Landwirt. Nicht selten hätten die Nachfolger dem Betrieb jeweils den Rücken zugedreht. Ganze Lebenswerke zerschellten am Zwischenmenschlichen, Familienbanden brachen.