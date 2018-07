Anfang Juli sind die Teenager an der Reihe. Stämmiges Fleisch-Braunvieh, leichteres Milch-Braunvieh, sportliche hellbraune Jersey-Rinder und ein paar pelzige Schottische Hochlandrinder. Zwischen einem und drei Jahren alt. Die jüngsten kennen nur Stall und Weide, jetzt sollen sie einen steilen Weg 500 Höhenmeter hinaufklettern. Zickzack führt er neben Felswänden auf die Mettmen-alp. Stellenweise besteht er aus handgesetzten Steinrippen, die gegen 100 Jahre alt sein müssen, dann wieder führt er über Fels. Nur so wird verhindert, dass die 800 Paarhufe der zweihundert Tiere, die jährlich einmal rauf und runter trampeln, den Hang nicht erodieren lassen.

Die Klauen leiden

Los gehts! Die Treiber schwingen die Stöcke und beginnen zu rufen, jeder mit eigenen Silben, Hauptsache energisch und lauter als das Glockengebimmel. Die Hufe stampfen bergwärts. Es lasten viel Muskeln und Knochen auf diesen Füssen, die jetzt Halt zwischen Steinen und Morast suchen. Das sehe man den Klauen oben manchmal an, sagt Franz. Es gibt Risse und Verletzungen.

Plötzlich sackt das Hinterteil einer Kuh zwischen Stauden und Steinbrocken ab, sie kann sich gerade noch auffangen. Vor der kleinen Holzbrücke über den Bergbach bleiben die jungen Rinder verunsichert stehen. Wenn bloss keines runter springt. Willi redet ihnen gut zu.

«Ich bin froh, wenn alle heil oben sind», sagt Franz, «dieser Weg ist anspruchsvoll. Und jetzt mit den Rindern da hoch, davor habe ich immer am meisten Respekt.» Sie sind schneller und ungestümer unterwegs als die Kühe. Franz kennt die Horror-Geschichten von anderen steilen Alpaufzügen. Auch die Geschichte von dem Senn, an dem vorbei fünf Kühe die Felswand hinunterflogen. Selber hat er im Aufstieg noch nie ein Tier verloren, obwohl mal eines fiel und sich überschlug. «Es stand zum Glück unverletzt wieder auf», erzählt Franz.

Zu Beginn des Alpsommers kennen sich die Teenager zu wenig. Auch das ist heikel. Ein Jersey-Rind beginnt immer wieder eine Rangelei mit anderen und drängt sie dabei an den Wegrand, wo der Abgrund lauert. Die gefährlichsten Stellen, zum Beispiel in den Kurven, sind mit Holzzäunen gesichert, aber meist ist es nur ein Kuhdraht, der die Rinder lenken soll.

Jetzt hechtet Kuhhirt Hans die Böschung hinunter. Ein Rind ist vom Weg ab und in steiles Gelände geraten. Hans schwingt den Stock, er kann es wieder hinaufjagen. Geröll springt in die Tiefe. Er selbst zieht sich an Wurzeln hinauf. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass ein Senn oben bemerkt, dass unterwegs zwischen den Tannen ein Tier übersehen wurde.

Aber nun wird das Gelände richtig steil und die Rinder scheren nicht mehr aus. Eine lange Kolonne von schwitzenden Tierleibern zieht unter der Seilbahn Kies–Mettmenalp die engen Serpentinen hinauf. Einem Schottischen Hochlandrind hängt die Zunge zum Hals raus, es hechelt wie ein Hund. Es ist klein und kräftig, aber das dicke Fell macht ihm zu schaffen. Auch die schweren Fleischrinder haben Mühe, je steiler es wird. Die Flanken heben und senken sich, sie atmen schwer. Den Treibern gehts nicht anders, Schweisstropfen rinnen. Ihre Rufe werden weniger. Die Nebelluft ist schwer vom Tierschweiss und warm. Aber wir sind noch lange nicht oben, immer neue Tannen tauchen über uns aus dem Nebel auf.

«Wir brauchen zahme Tiere»

«Wenn eines gar nicht mehr mag, geben wir ihm Traubenzucker», sagt Franz. Halfter hat er auch dabei, wenns denn gar nicht mehr ginge und er ein Tier über Nacht an einem Baum festbinden müsste.

Wenn ein Rind nicht mehr vorwärts will, versuchen es die Treiber zuerst mit Stockhieben. Aber es ist eine Gratwanderung: «Wir brauchen auf der Alp zahme Tiere», sagt Franz, «wir wollen sie also nicht scheu machen mit dem Stock. Denn wenn eines lahmt, streichen wir auf der Weide Salbe aufs Bein und können es nicht wie unten im Tal einfach in den Stall treiben.» Auch sonst muss der Hirte täglich so nahe ans Rind herankommen können, dass er es streicheln und schauen kann, ob ihm nichts fehlt.

Da liegt plötzlich ein Baumstamm quer über dem Weg. Der morsche Baum muss vergangene Nacht nach dem Regen umgefallen und über den Weg gerutscht sein. Für die Rinder bleibt nur ein schmaler Wegrest, um zu passieren. Die Kolonne stockt. Die Treiber rufen. Dann gehts langsam, wie bei einem schwer beladenen Zug, wieder obsi.