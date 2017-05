Zum dritten Mal in Folgen sei die Zahl der Menschen, die in bewaffneten Konflikten ums Leben gekommen waren, gesunken, teilte das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS) in London mit. Der «Armed Conflict Survey 2017», das Jahrbuch des Instituts, wurde gestern in London vorgestellt.

Es enthält neben den nach Regionen gegliederten Berichten über die Konflikte Essays über den Sinn der UNO-Friedensmissionen, die Rolle sexueller Gewalt in Konflikten, wie der IS seine religiöse Situierung ändern musste, wie bewaffnete Gruppierungen Territorien regieren und wie sich Rebellengruppen in politische Parteien wandeln.

2016 starben rund 157'000 Menschen in Kriegen. Das waren ein paar weniger als 2015 (167'000) und 2014 (180'000). Mit 50'000 Toten nimmt der Konflikt in Syrien den Spitzenplatz ein. Seit Beginn der bewaffneten Auseinandersetzung im Jahr 2011 seien dort mindestens 290'000 Menschen gestorben.

Weil die Lage völlig unübersichtlich und die Kriegsteilnehmer als Stellvertreter von Regional- und Grossmächten kämpfen, die divergierende Interessen verfolgen, ist nicht mit einer baldigen Lösung zu rechnen. Es ist nicht einmal ein Szenario sichtbar, auf das hin der Konflikt laufen könnte. Einen «Staat Syrien» gibt es praktisch nicht mehr, man kann nicht einmal mehr Einflusszonen voneinander abgrenzen.

Präsident Bashar al-Assad konnte seine Situation 2016 leicht verbessern, aber dass er die Kontrolle über das frühere Staatsgebiet zurückgewinnt, ist immer noch wenig wahrscheinlich. Auch das Territorium des IS ist geschrumpft. Aber die Terrormiliz profitiert immer wieder davon, dass sich ihre Gegner, die dschihadistische Konkurrenz, die Kurden und die Assad-Truppen gegenseitig angreifen.

Der zweitblutigste Schauplatz ist Mexiko. Staatliche Organe liefern sich einen Krieg mit den Drogenkartellen, die aber unter sich blutige Fehden austragen. Im Kampf um Territorien und Drogen-Schmuggelrouten gibt es immer wieder Opfer. 23'000 Tote hat der Drogenkrieg 2016 gefordert – «und das ohne Panzer, Artillerie und Kampfjets», sagte IISS-Generaldirektor John Chipman. Seit der Drogenkrieg 2007 offen ausgebrochen ist, haben auch rund 35'000 Mexikaner ihre Wohnstätten verlassen müssen.

Nicht viel besser ist die Situation mit Mittelamerika. Hier forderte der Gangsterkrieg 16 000 Tote. Grenzüberschreitend haben die mächtigsten Gangs, die Mara Salvatrucha und Barrio 18, zwischen 54'000 und 85 000 Mitglieder in Honduras, Guatemala und El Salvador.

Generell sei zu beobachten, dass sich die Konflikte in die Städte verlagert hätten. Befreiungskriege der nachkolonialen Epoche fanden oft in agrarisch geprägten Ländern statt. Die Guerilla-Gruppen kämpften in den Bergen, in den Wäldern oder im Dschungel. Die aktuellen Bürgerkriege und Auseinandersetzungen mit militanten Dschihadisten und ähnlichen Gruppen finden in den Städten statt.

Dort suchen auch immer mehr Flüchtlinge Zuflucht. Humanitäre Hilfe zu leisten, ist schwieriger geworden. Oft kommt man gar nicht hin mit Lieferungen. Und für das Personal ist es ebenfalls viel gefährlicher als in Lagern oder Grenzgebieten.