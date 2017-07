Die Ortschaft Tintagel ist ein zerklüfteter Küstenabschnitt. Wir stehen an einer steilen Klippe, der Wind weht uns ums Haupt, doch ja, kann romantisch sein. Das Schmuckstück im Ort: das alte Postamt. Ein kleines, pittoreskes Herrenhaus aus dem 14. Jahrhundert mit gewelltem Schieferdach. Hier posieren die Touristen und kaufen sich King-Artur-Figuren in den Souvenir-Shops.

Im kleinen Hafenstädten Padstow wollen wir in St Petroc’s Bistro zu Abend essen. Der Besitzer und Koch Rick Stein ist in Cornwall eine Gastro-Grösse. Wir speisen vorzüglich und geniessen gar einen englischen Schaumwein – Weinexperten sind sich sicher, dass die Engländer im Anmarsch sind, was das Prickelnde betrifft. Dieser Meinung sind wir auch.

Wir sind froh, dürfen wir uns abends wieder in den Wald zurückziehen. Mittlerweile ist der Linksverkehr kein Problem mehr. Auf den Küstenstrassen ist es oft eng, weil die Sträucher der Hecken weit in die Strasse ragen, dass man sowieso in der Mitte fährt. Am nächsten Morgen rücken wir in den Süden vor und schlendern durch den beliebten Ferienort und die Künstlerkolonie St. Ives. Doch wir wollen an den Strand, einer der schönsten soll Porthcurno sein. Auf einem Felsen machen wir es uns gemütlich und beobachten die paar wenigen Surfer. Dass England so schöne Strände hat?

Bevor wir uns wieder in unsere Steinhöhle bei den Pferdekoppeln verkriechen, besuchen wir das Hafenstädten Fowey. Die Besucher sonnen sich auf den Terrassen der Restaurants und blicken auf die kleinen Boote, die, mit bunten Planen bedeckt, auf ihre Besitzer warten. Auf dem Heimweg kehren wir im «Sam’s on the Beach» im kleinen Ort Polkerris ein. Wir essen Jakobsmuscheln, Garnelen und Muscheln.

Zufrieden und satt schalten wir zu Hause in den Wäldern einen Rosamunde-Pilcher-Film an und meinen genau zu wissen, wo diese und jene Klippen sind. Die letzte Nacht in unserer Ruheoase ist angebrochen, wir träumen vom Duke of Wellington und seinen Boots. Am nächsten Tag blinzeln wir aus der Tür. Es nieselt. War ja klar.

Die Reise wurde von Visit Cornwall unterstützt.