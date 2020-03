Wegen der Coronakrise sind sie zu Hause am Herd: Jetzt geben Spitzenköche kulinarische Tipps für die Quarantäne

Däumchen drehend sitzen sie trotz geschlossener Restaurants nicht zu Hause: die Schweizer Spitzenköchinnen und -köche. «Es gibt so viel zu organisieren», meint Vreni Giger vom Restaurant Rigiblick in Zürich. Den ersten Schock habe sie zwar verdaut, «aber ich habe sehr viel Respekt vor der wirtschaftlichen Situation». Es werde wohl in der Branche zu einer extremen Schrumpfung kommen, sagt sie. Zur Aufmunterung in verrückten Zeiten macht sich Giger eine einfache «Omelette mit Hackfleisch und Apfelmues», sagt die St.Gallerin, die mit 16 «Gault- Millau»-Punkten ausgezeichnet ist. Meist werde sie aber von ihrer Mutter bekocht. «So kann ich den zwischenmenschlichen Kontakt mit ihr pflegen.»

<strong>Omelette mit Hackfleisch und Apfelmues von Vreni Giger</strong>

Auch Tobias Funke vom Restaurant Zur Fernsicht in Heiden mag in solchen Zeiten einfache Gerichte. Trotz geschlossenem Restaurant wird es dem Koch nicht langweilig. Einige seiner Mitarbeiter unterstützen verschiedene Spitäler in Appenzell Ausserrhoden, wenn Ausfälle auftreten oder die Kapazität gesprengt wird. Andere arbeiten mit bei Produzenten, die erhöhten Bedarf an Mitarbeitern haben. Zudem hat Funke einen eigenen Lieferservice und Take-away auf die Beine gestellt. Alles vorbereiten, damit es irgendwann wieder losgehen kann «Ich hoffe, dass wir so zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen können, dass es für alle weitergeht», betont Pascal Steffen vom «Roots» in Basel. «Ich kann nun einiges an Büroarbeit aufarbeiten, Rezepturen in unsere Vorlage übertragen, die Zeit für die Kreativität nutzen, neue Ideen aufschreiben und Probe kochen», erklärt der Luzerner. Er werde auch dieses Jahr wieder Gemüse und Kräuter einmachen. «So bereite ich alles vor, damit wir, wenn es so weit ist, loslegen können.» Auch sich selbst bekocht er jetzt mit viel Gemüse.

«Stay Safe»- Gnocchi von Pascal Steffen

Freie Zeit für sich zu haben, sei für ihn eine ganz neue und sehr ungewohnte Situation, betont Flavio Fermi, Küchen­chef in der «Osteria Tre» im Hotel Bad Bubendorf. Untätig ist er allerdings nicht. Die «Osteria Tre» beliefert das Personal der Kantonalbank Baselland mit einem kleinen Mittagessen. «Das gibt uns ein bisschen Struktur in diesen verrückten Tagen.» Dass er in der «Osteria» als Küchenchef und Gastgeber angestellt sei, betrachtet er als Riesenglück. «Viele Freunde von mir in der Selbstständigkeit kämpfen um ihre Existenz, und es bricht mir das Herz, zu sehen, dass, was jahrelang mit viel Herzblut erarbeitet wurde, jetzt innert Tagen und Wochen zerstört wird.» Zeit, um die ersten Schritte der Tochter mitzuerleben Nach dem Credo «einfach und lecker» kocht Fermi für sich und seine Partnerin. «Zum Beispiel Fried Rice und alles, was sich schnell und einfach zubereiten lässt.»

Fried Rice Kao Pad von Flavio Fermi