Was der Wald hergibt! 73 Fotos von Natur-Mandalas, die unsere Leser gebastelt oder entdeckt haben

prev next

Mit Stöckchen, Eicheln, Tannzapfen und anderen Naturmaterialien lassen sich so genannte Natur-Mandalas legen. Eine schöne Freizeitbeschäftigung, gerade jetzt, wo einen das frühlingshafte Wetter in die Wälder zieht. Wir haben unsere Leserinnen und Leser gebeten, uns ihre Mandala-Fotos zu schicken. Alle Zusendungen finden sie in der Galerie oben!