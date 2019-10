Der Mensch – eine friedliche Kreatur? Eine solche Behauptung macht uns erst stutzig. Wir würden eher das Gegenteil erwarten. Keine andere Kreatur kann gegenüber seinesgleichen so wüten wie der Mensch. Auch Tiere kämpfen untereinander. Aber menschliche Kriege sind denn etwas anderes.

Und doch trifft es zu. Die Erklärung ist, dass es zwei Arten von Aggression gibt, die sich auch biologisch unterscheiden lassen: reaktive Aggression und aktive Aggression. Tiere, die für ihr aggressives Verhalten bekannt sind wie unsere Verwandten, die Schimpansen, praktizieren reaktive Aggression. Reaktive Aggression ist «heissblütig», entsteht im Augenblick, wenn die Kontrolle verloren geht, und antwortet meist auf eine Bedrohung, ob eingebildet oder real.

Warum Schimpansen nicht nach New York fliegen

In der Literatur wird das von den Anthropologen meist am Beispiel des Langstreckenflugs demonstriert. 300 Menschen sind gut imstande, sich 16 Stunden in eine Metallröhre zu pferchen und danach wieder auszusteigen. Mit Schimpansen sollte man das nicht versuchen. Die Passagierliste wäre beim Aussteigen kürzer als beim Boarding.

In dieser Hinsicht ist der Mensch eine recht friedliche Spezies. Was wir hingegen «gut können», ist aktive Aggression. Das ist die «kalte» Variante, geplante, überlegte Aggression: Krieg und Massenmord. Dass dafür einiges an kognitiver Power nötig ist, hängt auch mit der Freundlichkeit zusammen. Sprache und Kooperation haben uns schon zu etwas besonderen Tieren gemacht. Und das im Guten wie im Schlechten.