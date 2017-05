Im Zentrum des Eizenstat-Berichtes stand das Raubgold. Aber er thematisierte auch die Bemühungen Amerikas und der Alliierten um Rückführung gestohlener oder in den Kriegswirren verloren gegangener Vermögen an ihre vormaligen Eigentümer oder deren Erben. Es ging also auch um Gelder von Holocaust-Opfern auf Schweizer Banken, die nach Kriegsende nicht mehr abgeholt wurden und über Jahrzehnte nachrichtenlos blieben.

Der 200 Seiten starke Eizenstat-Bericht stellte einige zwar nicht neue, für die Schweiz aber «unangenehme Wahrheiten» ins Rampenlicht, wie der Schweizer Historiker Thomas Maissen in seinem Buch «Verweigerte Erinnerung» (Verlag NZZ, 2005) festhält. Den Schweizer Forschern sei schon länger klar gewesen, dass sich unter den in den Kriegsjahren von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) angenommenen Goldlieferungen auch Raubgold aus dem Dritten Reich befand. Nur habe die SNB die bis dahin nie offen eingestanden, schreibt Maissen.

Der Fall Blum

Die Wahrheiten wurden in einem Zeitpunkt auf den Tisch gelegt, als sich die Schweizer Banken und die jüdischen Organisationen im Streit um diese Gelder schon längst ineinander verbissen hatten. Als folgenschwer erwiesen sich dementsprechend auch die für die Schweiz wenig schmeichelhaften Textpassagen, in denen Eizenstat die mühsame und unvollständige Umsetzung des Washingtoner Abkommens aus dem Jahr 1946 darlegt. Die Schweiz hatte in dem Abkommen zwar versprochen, Auskunftsbegehren über die in der Kriegszeit und in den unmittelbar vorausgegangen Jahren nachrichtenlos gewordenen Vermögen «mit Wohlwollen» zu prüfen.

Doch die Praxis sah anders aus. Die Banken liessen Nachfahren von Holocaust-Opfern in ihren Nachforschungen nach nachrichtenlosen Konti (dormant accounts) in grosser Zahl abblitzen, weil sie ihre Ansprüche nicht mit Dokumenten belegen konnten, wie es das Bankgeheimnis erfordert hatte. Für entsprechende Abklärungen verlangten die meisten Banken auch Geld und teilweise sogar ziemlich viel. Das «Wall Street Journal» legte diese Missstände im Juni 1995 offen, indem es den Fall der Familie Blum darstellte, die bei der Bank Julius Bär vergeblich nach einem Konto ihrer Vorfahren gesucht hatte, von dessen Existenz sie überzeugt gewesen war.

Später sollte sich zwar herausstellen, dass Mutter Blum das Konto in den 1970er-Jahren selber aufgelöst hatte und ihre Töchter darüber in Unkenntnis liess. Doch gerade dieser Fehlalarm zeigt deutlich, wie hoch die Wellen damals schlugen. Vorschnelle Schlüsse, wie jener um das Vermögen der Familie Blum, und abenteuerliche Schätzungen und falsche Berechnungen über die Höhe der in der Schweiz vermuteten Vermögen seien «symptomatisch» gewesen für die tieferliegende Problematik dieses emotionalen Themas. Das schreibt der Basler Journalist Pierre Weill in seinem Buch über die vielen Irrungen und Wirrungen in jener Zeit, die schliesslich zum «Milliarden-Deal» zwischen den Schweizer Banken oder streng genommen den beiden verbliebenen Grossbanken UBS und Credit Suisse mit den Anwälten der in mehreren Sammelklagen vereinten Holocaust-Geschädigten führten. «Ob mit falschen Zahlen oder mit dem strittigen Fall des aufgelösten Kontos: Das Thema war jedenfalls in den Medien und in der Politik lanciert», konstatierte Weill.

Auch Eizenstat war durch das «Wall Street Journal» auf den rüden Umgang der Schweizer Bankiers mit den Holocaust-Opfern aufmerksam geworden und begann sich sogleich zu involvieren. In seinem Buch «Imperfect Justice» (Public Affairs, 2003) beschreibt der ehemalige Spitzendiplomat, wie er sich mit einem Anruf bei seinem Chef Dick Holbrooke in Washington die Erweiterung seines Zuständigkeitsbereichs auf die nachrichtenlosen Vermögen in der Schweiz geben liess. Anfänglich sei es ihm nur um das Sammeln von Fakten gegangen, schreibt Eizenstat.

Fakten waren in der Tat Mangelware. Als die Bankiervereinigung im Februar 1996, einen Monat nach der Einrichtung einer zentralen Meldestelle, auf einer Pressekonferenz bekannt gab, man habe 775 nachrichtenlose Konti mit insgesamt 38,7 Millionen Franken gefunden, wurde mindestens für den Jüdischen Weltkongress direkt erkennbar, wie weit man in den Vorstellungen über die finanziellen Dimensionen des Problems auseinanderlag. Im Herbst des gleichen Jahres lancierte der New Yorker Anwalt Ed Fagan im Namen von Gizella Weisshaus und anderen Naziopfern die erste Sammelklage gegen die Grossbanken über 20 Milliarden Dollar. Bald darauf gingen bei Richter Edward Korman in New York weitere Sammelklagen ein, die dieser prompt zuliess, um sie später zusammenzufassen.

Einseitige Abrechnung

Der New Yorker Senator Alfonse d’Amato, der um die Stimmen der jüdischen Bevölkerung in seinem Bundesstaat rang, machte sich die Situation zunutze und trug mit aus der Luft gegriffenen Zahlen und seinen medienwirksamen Hearings im Bankenausschuss zur Aufheizung des Klimas bei. Die Bemühungen der Banken, konstruktiv an der Wahrheitsfindung mitzuwirken, kamen spät und wurden schon früh durch öffentliche Statements unterlaufen, die gelinde gesagt wenig diplomatisch waren. Robert Studer, Chef der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft, wusste im Februar 1996 an der Bilanzpressekonferenz des grössten Geldinstituts im Land keine bessere Antwort auf die Frage eines Journalisten nach den bei der Bank liegenden nachrichtenlosen Vermögen von Holocaust-Opfern, als zu sagen: «Es handelt sich wirklich um Peanuts.»