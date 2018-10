Das Boot tuckert weiter, der Meeressäuger zeigt sich nicht. «Wir recken nun alle gemeinsam die Arme in die Höhe und winken dem Wal zu. Bemerkt er Bewegungen an der Oberfläche, wird sein Interesse geweckt und er taucht auf», sagt Gillies ins Mikrofon. Die Passagiere folgen ihrer Aufforderung und winken den Riesensäuger herbei, ohne zu wissen, wo er sich genau befindet. Und tatsächlich: Eine weisse Flosse taucht aus dem dunkeltürkis Wasser auf und schlägt gewaltig auf die Oberfläche. «Er ist zum Spielen aufgelegt», kommentiert Gillies das Geschehen.

Heute leben zwar keine Butchalla mehr auf der Insel, doch kommen sie regelmässig zur Durchführung von Stammeszeremonien zurück. Sie nennen die Insel K’Gari, was so viel bedeutet wie Paradies. Der Sage nach war sie eine wunderschöne Göttertochter, die auf die Erde entsandt wurde. Vor der Küste Australiens legte sie sich schlafen und wurde zur Insel. «Legt man den Kopf in den Sand, kann man ihren Puls hören», so Gillies.

Nur rund 200 Personen leben hier, die meisten sind in den zwei Hotels oder in einem anderen Tourismusbereich tätig. Lediglich dreieinhalb Autostunden nördlich der Millionenmetropole Brisbane, bietet die Insel auch gestressten Städtern Erholung. Begegnungen mit Walen hätten eine entschleunigende Wirkung auf den Menschen, sagt Gillies, die seit neun Jahren Wal-Touren leitet.

«Wer zum ersten Mal einen Wal sieht, für den ist es etwas unglaublich Emotionales. Ich wäre nicht überrascht, wenn einige Passagiere heute noch weinen würden», sagt sie mit einem Schmunzeln und schaut erneut in die Weite. Ohne Aufregung in der Stimme erklärt sie, dass sie möglicherweise ein Exemplar entdeckt habe und das Boot nun darauf zusteuere. Fraser Island, die rund 120 Kilometer lange Sandinsel, ist neben dem «Great Barrier Reef» wohl der grösste Naturschatz des australischen Bundesstaates Queensland. Die Insel bietet unberührte Strände, holprige Touren durch den Dschungel, Begegnungen mit den gefürchteten Dingos und Bäche zum Baden und Verweilen.

Touren An sieben Tagen der Woche bietet «Tasman Venture» Wal-Touren an. Auf dem eintägigen Ausflug sieht man nicht nur Buckelwale, auch Fraser Island zeigt sich von seiner speziellen Seite. Das Boot bietet Platz für rund 20 Personen. Inbegriffen sind ein Mittagessen sowie kleinere Zwischenverpflegungen. Das Ticket kostet umgerechnet rund 140 Franken.

Obwohl die Westseite der Insel einen verlassenen Eindruck macht, gibt es dort ein Vier-Sterne-Hotel. Das nach dem Eisvogel benannte «Kingfisher Bay Resort» ist von Land aus kaum zu erkennen. Es verschwindet inmitten der Bäume des Inselurwaldes, bis plötzlich die blauen Eisenstangen der Eingangskonstruktion die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Die rund 150 Zimmer in einigen hoteleigenen Villen verteilen sich auf einer Fläche von mehreren Hektaren. Auf schmalen Waldwegen gelangt man zu den Zimmern, die verschiedenen Pools sind eingebettet in Sumpflandschaften. Obwohl das Hotel 1992 erstellt wurde, zeichnet es sich durch eine Zeitlosigkeit aus, die mit topmodernen Häusern mithält. Nach Eindunkeln veranstaltet das Hotel jeweils Nacht-Safaris, an denen nachtaktive Tiere auf dem Gebiet des Resorts beobachtet werden können. Obwohl Kinder hier in der Überzahl sind, lohnt sich die Teilnahme auch für Erwachsene.

Surreal anmutende Mangroven

Normalerweise sei der Wellengang in der Bucht weniger rau, sagte Gillies und bereitet Instant-Kaffee zu. Der wird in blauen Schnabeltassen verteilt, damit sich die Gäste auf dem wackeligen Boot nicht verbrennen. Es ist Zeit, eine Pause auf dem Festland zu machen. Es habe auf Fraser Island mehr Sand als in der Sahara, spassen viele Australier. Im Gegensatz dazu ist es jedoch wahr, dass auf der Insel besonders viele Sandfarben vorkommen – 72 sollen es insgesamt sein. Die Sanddünen der Westseite – Autos sind hier verboten – sind in der Tat eine Attraktion.

Direkt am Wasser ist der Sand oft strahlend weiss, an den steilen Hängen findet man ihn in rostigem Rot, erdigem Braun und sattem Schwarz. Ein surreales Bild gibt die Einmündung des «Wathumba Creek» ins Meer ab. Die weissen Stämme zahlreicher Mangroven ragen aus dem seichten Wasser. Sie sind abgestorben, da vor Jahren starke Regenfälle die Seen im Inneren der Insel zum Überquellen brachten. Daraufhin überschwemmte Süsswasser das Salzwassergewächs und die Mangroven verendeten allmählich.

Die kilometerlangen Strände auf der Ostseite der Insel – hier ist das Autofahren erlaubt – stellen natürlich eine Versuchung für Badetouristen dar. Doch ist der Gang in den Pazifik streng untersagt. Haie, die Schwimmende mit Robben verwechseln, bilden die grösste Gefahr.

Wer dennoch baden möchte, dem stehen rund 200 Süsswasser-Seen im Inneren der Insel zur Verfügung.

Schiffsskelett als Schattenspender

«Lake McKenzie» liegt ziemlich genau zwischen den beiden Küsten und kann durch eine sehr holperige, halbstündige Autofahrt erreicht werden. Doch lohnt es sich, die Umstände in Kauf zu nehmen: Das Wasser ist glasklar, der See liegt 75 Meter über dem Meeresspiegel.

Zurück an der Ostküste der Insel, findet sich alle paar hundert Meter ein Geländewagen, von dessen Rückseite ein paar Angelruten hervorschauen und direkt ins Meer ragen. Daneben sitzen meist Männer im Herbst ihres Lebens in einem Klappstuhl und nippen an ihrem kühlen Blonden. Am Horizont baut sich plötzlich ein rostbraunes Stahlkonstrukt auf.

Dass es sich um ein Schiffsskelett handelt, merkt man erst auf den zweiten oder gar dritten Blick. Die SS «Maheno» wurde 1935 – das Frachtschiff verkehrte über 30 Jahre lang zwischen Australien und Tasmanien – an den weissen Strand von Fraser Island gespült und ist seither eine Touristenattraktion. Und er dient als beliebter Schattenspender.

«Nun sind sie zu dritt», sagt Gillies in ihr Mikrofon und kommentiert das Treiben im Wasser. Tatsächlich lassen sich drei Buckelwale um das Touristenboot treiben und sorgen für Unterhaltung. Kaum eine Kamera an Bord ist nicht auf die Riesensäuger gerichtet, kaum jemand, der ihnen nicht zuwinkt. Ekstase breitet sich aus. Tränen bleiben an diesem Tag aus, oder sie werden gut versteckt.