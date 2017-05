Heute hingegen herrscht Überfluss. Vorab deshalb wurden ethische Aspekte des Essens in den letzten Jahren zunehmend wichtiger. Zum Beispiel, was die zwar leicht gebremste, aber nach wie vor grosse Fleischeslust betrifft. Auch solche Fragen werden in Schwyz thematisiert.

Dass Fleisch speziell in der Unterschicht nicht immer zum Alltag gehörte, belegt die Station «Was liegt auf dem Teller?». Präsentiert werden typische Speisen vom 15. bis ins 21. Jahrhundert (siehe Bilder). Die Teller zeigen paarweise, was über die Jahrhunderte typische Speisen waren, zum einen fürs Fussvolk, zum anderen für die Oberschicht.

Zentrum der Ausstellung bildet «Das kulinarische Erbe der Schweiz», das rund 400 Produkte umfassende Inventar der traditionellen Schweizer Küche, welches sowohl in Buchform (5 Bände im Basler Echtzeit-Verlag) als auch online (www.kulinarischeserbe.ch) zugänglich ist.

Zu diesem Erbe gehören Fondue oder Birchermüesli ebenso wie regionale Spezialitäten aus allen Landesgegenden, etwa Safran aus Mund VS, die Boutefas (Rohwurst) aus Payerne VD oder der Toggenburger Bloderkäse (Sauerkäse). «Das ist der Urkäse, man hat einfach die Milch sauer werden lassen», sagt Pia Schubiger. Obwohl Käseliebhaberin, habe sie ihn zuvor nicht gekannt, als «Allesesserin» aber nun probiert. Und? «Ich finde ihn zur Abwechslung gut, möchte aber auf Hartkäse nicht verzichten.»