Der Weinbau auf Zypern ist 6000 Jahre alt, zählt zu den ältesten Weinbaugebieten der Welt, und doch sind seine Weine nur wenigen Fachleuten bekannt. Ausserhalb der touristisch immer beliebteren Insel sind zypriotische Weine kaum anzutreffen. Wie in anderen Weinbauländern begann auch in Zypern in den 1990er-Jahren eine neue, engagierte und im Ausland ausgebildete Winzergeneration kompromisslos auf Qualität zu setzen.

Zypriotische Weine sind aufgrund verschiedener Tatsachen einmalig: Der Süsswein Commandaria ist der Wein mit der längsten, ununterbrochenen Produktionsgeschichte auf der Welt. Im 8. Jahrhundert v. Chr. berichtete der griechische Dichter Hesiod erstmals über die Herstellung des zypriotischen Süssweins. Den Namen erhielt dieser von den Johannitern des Kreuzritterordens (1192–1489 zur Zeit der Herrschaft der Lusignans), die in der Nähe des heutigen Limassol residierten und ihren Hauptsitz als «Kommandantur» bezeichneten. Die Region wurde als «Grande Commandarie» bekannt.

Die Rebberge rund um das Troodosgebirge erstrecken sich auf bis zu 1600 Meter über Meer und gehören somit zu den höchstgelegenen in Europa. In Zypern werden vornehmlich einheimische Rebsorten angebaut, von denen es vierzehn gibt. Die wichtigsten sind bei den Weissen Xynisteri und Promara, bei den Roten Maratheftiko und Yiannoudi. Die international verbreiteten Sorten wie Cabernet Sauvignon, Chardonnay und Sauvignon blanc nehmen eine verschwindend kleine Rebfläche ein. Stellvertretend dafür steht die Kellerei Vouni Panayia der Familie Kyriakides. In ihrer spektakulären Reblandschaft, die sich auf einer Höhe von 1000 bis 1100 Metern befindet und unter Schutz von «Europa Natura 2000» steht, werden ausschliesslich autochthone Rebsorten angebaut.