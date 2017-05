In freier Natur wuchs der Buchsbaum einst in den Wäldern Südeuropas und der Schweiz. Die Römer kultivierten ihn vor 2000 Jahren und brachten ihn in geschnittener Form zu uns über die Alpen. Plinius der Jüngere beschreibt in seinen Briefen die Ars topiaria, die Buchsbaumschnittkunst im Garten seiner Villa Laurentium. Wegen der Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Kälte und wegen seines dichten Wuchses ist der Buxus sempervirens, der immergrüne Buchs, seither die wichtigste Pflanze in der europäischen Gartenbaukunst.

Im Mittelalter wurde die römische Schnittkunst in den Klostergärten wiederentdeckt. Die Gärtnermeister französischer, englischer und holländischer Schlösser haben sie im 16. und 17. Jahrhundert perfektioniert. Schloss Marqueyssac in der Dordogne etwa oder Het Loo bei Apeldoorn haben prächtige Gartenanlagen mit kilometerlangen Buchsbaumhecken.

Aber auch im Bauerngarten ist der Buchs seit dem Mittelalter bekannt. Besonders schöne Bauerngärten findet man heute im Emmental und im Schwarzwald. Dort fassen niedrige Buchshecken die rechteckigen Beete für Blumen und Gemüse ein.

Vielen gilt der Buchs als Ausdruck des kleinbürgerlichen Spiessertums: zurechtgestutzt zu Kügelchen, Kätzchen und Schwänchen in den Vorgärten der Einfamilienhausidyllen. In vielen Parkanlagen und auf Friedhöfen ist er immer noch das wichtigste Gestaltungselement. Die Blätter der Pflanze sind für Menschen und die meisten Tiere giftig. Ein Giftcocktail aus siebzig Alkaloiden wirkt in geringer Dosis angeblich fiebersenkend und kann Husten und Magen-Darm-Beschwerden lindern. In grösseren Mengen führt er zum Tod.