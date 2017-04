Das Silicon Valley wird von weissen Männern dominiert – alle anderen sind in der Minderheit. Und dabei macht es keinen Unterschied, ob man grossen Firmen wie Google, Facebook und Twitter besucht oder kleine, aufstrebende Start-ups. Das ist erstaunlich, sind die Visionäre aus dem Silicon Valley doch eigentlich für ihre progressive und weltoffene Art bekannt, nicht für ihre veralteten Rollenbilder. «Das ist vor allem aber auch gefährlich», sagt beispielsweise Kartik Talwar von der renommierten Investmentfirma SV Angels. Schliesslich seien es genau diese Unternehmen, die unsere Zukunft fundamental verändern werden: «Wenn Entwickler dabei nur die Bedürfnisse einer einzelnen Bevölkerungsgruppe kennen und berücksichtigen, kann das schwerwiegende Folgen für alle anderen haben», so Talwar.

Dass sich an den desolaten Quoten etwas ändern muss, hat man im Norden Kaliforniens unterdessen erkannt. Und diese Verantwortung nimmt man auch tatsächlich wahr: Obwohl die Firmen noch viel Arbeit vor sich haben, gilt das Silicon Valley heute als treibende Kraft im Kampf gegen die mangelnde Diversität. Dafür greift man tief in die Taschen: Gemäss einem Bericht des Unternehmens Dalberg haben Tech-Konzerne in den vergangenen fünf Jahren insgesamt rund 1,2 Milliarden Dollar in die Förderung von Minderheiten investiert. Einerseits fliesst dieses Geld in spezifische Ausbildungsprojekte für einzelne Bevölkerungsgruppen, andererseits werden damit auch die Methoden für das Einstellen und Beurteilen von Mitarbeitern überarbeitet.

Computer geben Empfehlungen

Der Kampf für mehr Diversität hat einen komplett neuen Markt geschaffen – und damit auch viele neue Start-ups. Sie alle wollen das Problem mit innovativen Ansätzen lösen und setzen dabei, wie könnte es anders sein, auf Software. Nachdem das Silicon Valley die Art verändert hat, wie wir arbeiten, reisen, lieben und leben, hat es seinen Elan für Disruption also auf die eigenen Probleme gerichtet.

Den Hauptfeind, welchen es im Kampf gegen das Diversitätsproblem zu besiegen gilt, hat man im Silicon Valley schnell gefunden. Es ist der «Unconscious Bias», welcher es unterdessen auch in der Schweiz auf die schwarze Liste von Personalabteilungen geschafft hat. Damit sind jene unbewussten Vorurteile gemeint, die tief in uns verankert sind und alle unsere Entscheidungen beeinflussen – auch wenn wir das meist nicht merken. Diese Stereotype sind dafür verantwortlich, dass bei der exakt gleichen Bewerbung die Chancen für eine Anstellung bei männlichen Bewerbern um ein Vielfaches höher liegen als bei weiblichen; Studien zeigen das immer wieder. Genau Gleiches gilt auch für Kandidaten mit einem ausländischen Namen. Experten sehen darin einen Hauptgrund für das Diversitätsproblem in einzelnen Branchen, schliesslich wirkt sich diese Verzerrung der Realität auch auf die Bewertung von bereits bestehenden Mitarbeitern aus.

Schon heute werden in den USA Bewerbungen so gestaltet, dass bei der Beurteilung die menschlichen Vorurteile möglichst wenig zum Tragen kommen. Deshalb sind Amerikaner auch häufig schockiert, wenn man ihnen erzählt, dass in der Schweiz ein Foto auf der Bewerbung noch immer gang und gäbe ist: «Ich verstehe wirklich nicht, wie man als Firma so etwas verlangen kann. Wieso sollte das Aussehen bei einer Bewerbung berücksichtigt werden? Damit macht man nichts anderes, als Diskriminierung zu fördern», echauffierte sich Laura Marther im Gespräch. Sie ist die Gründerin der Firma Unitive und will dafür sorgen, dass Bewerbungen objektiver beurteilt werden und offene Stellen dadurch häufiger an Frauen und Vertreter ethnischer Minderheiten vergeben werden.

Während man in der Schweiz den «Unconscious Bias» vor allem mit Workshops bekämpft, bei denen man für die eigenen Vorurteile sensibilisiert wird, filtert Unitive die Vorurteile mithilfe von Algorithmen künstlich heraus: Jede Bewerbung wird nämlich zuerst vom Computer analysiert und dann so stark anonymisiert, dass alle Hinweise auf Geschlecht oder ethnische Abstammung entfernt werden. Der Lebenslauf wird auf die wenigen Punkte reduziert, die wirklich relevant sind, und mit der Stellenausschreibung verglichen – danach gibt der Computer sogar eine Empfehlung, wer der beste Kandidat ist.

So werden nur Symptome bekämpft

Im Silicon Valley hat sich diese Methodik bewährt und die meisten Firmen arbeiten heute nur noch mit diesen komplett anonymisierten Bewerbungen. In der Schweiz ist man hingegen noch nicht so weit. Obwohl im vergangenen Jahr auch der deutsche IT-Konzern SAP eine ähnliche Lösung für die Bewerbungs-Analyse veröffentlichte, konnte sich der Trend in Europa noch nicht durchsetzen. Die UBS beispielsweise betont gegenüber der «Schweiz am Wochenende», dass man zwar auf allen Ebenen «Unconscious Bias»-Workshops durchführe und dafür mit Experten zusammenarbeite, Software komme aber nicht zum Einsatz. Genauso halten es auch Roche und Nestlé. Die Post setzt zwar in diesem Bereich zurzeit auch noch keine Computerprogramme ein, könnte es sich aber durchaus vorstellen, «sobald diese genügend weit entwickelt sind». Als eine der wenigen Schweizer Firmen testet derzeit Swisscom diese neue Technologie – Ende Jahr wolle man entscheiden, inwiefern dieses Pilotprojekt fortgeführt wird.

Im Silicon Valley denkt man schon weiter. Mittlerweile untersuchen Computer hier auch die Stellenausschreibungen auf Ausdrücke, mit denen unbewusst bestimmte Personengruppen angesprochen werden. Auch die Arbeitsleistungen von Mitarbeitern werden vielfach nicht mehr vom Vorgesetzten beurteilt, sondern von einer objektiven Software. Ausserdem haben viele Firmen interne Chaträume eingerichtet, wo anonym diskutiert werden kann, damit auch sicher alle Meinungen gleich wahrgenommen werden.

Wenn Computerprogramme für den Kampf gegen das Diversitätsproblem eingesetzt werden, dann wird damit momentan lediglich ein Symptom bekämpft, keine Ursache. Nur weil die unbewussten Vorurteile mit einer geschickten Anonymisierung entkräftet werden, bedeutet das nicht, dass sie tatsächlich verschwinden. Und es bedeutet auch nicht, dass Vorgesetzte und Personalabteilungen einem Algorithmus tatsächlich mehr Vertrauen als der eigenen Intuition. Studien legen jedoch nahe, dass mit den Sensibilisierungs-Workshops die unbewussten Vorurteile wohl auch nicht aktiv bekämpft werden.

Die aktuellen Technologien werden wohl unser Problem mit den Stereotypen und der unbewussten Diskriminierung langfristig nicht lösen. Aber kurzfristig können sie zu mehr Gerechtigkeit in einem Unternehmen beitragen. Und vor allem zu mehr Diversität.