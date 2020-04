Vier spannende Oster-Experimente für Nachwuchswissenschafter

Eier schälen für Faule

Essig löst die Eierschale auf, weil er sauer ist. Aber was ist eigentlich das Gegenteil von sauer? Nicht süss. Fachleute nennen es «basisch». Mit Rotkohlsaft lässt sich herausfinden, ob etwas sauer oder basisch ist. Dazu Rotkohl in dünne Scheiben schneiden und in Wasser zehn Minuten kochen. Das blau gewordene Wasser durch ein Sieb in einen Messbecher giessen. Wird nun in einem Glas etwas Essig zum Rotkohlwasser gegeben, wird es rot. Die rote Farbe zeigt also Säure an.

Basisch ist dagegen Allzweckreiniger. Wird ein Spritzer ins Rotkohlwasser gegeben, wechselt die Farbe zu … Das verraten wir hier nicht. Selber ausprobieren!

Marmorierte Eier