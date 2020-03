Vertriebsleiter von Audi reagiert auf neue Marktlage: «Wir müssen alles in Frage stellen»

Das Gespräch mit Martin Sander, Vertriebsleiter bei der Audi AG, sollte eigentlich am Autosalon Genf stattfinden. Nachdem dieser wegen des Corona-Virus abgesagt wurde, ist das Interview per Telefon geführt worden. Das passt – denn Audi will neue Wege gehen. Nicht nur in der Kommunikation. Der Autosalon in Genf wurde kurzfristig abgesagt. Was bedeutet das für einen Aussteller wie Audi? Martin Sander: Das bedeutet zunächst, dass wir uns kurzfristig viel stärker auf Videokonferenzen und Online-Content fokussiert haben. Und darüber hinaus? Es war natürlich schon alles vorbereitet und wir haben viel Aufwand in unseren Auftritt bei dieser wichtigen Messe gesteckt. Trotzdem verstehen wir die kurzfristige Absage, das war richtig so. Nun nutzen wir unsere digitalen Kanäle, um unsere Neuheiten zu präsentieren. Zur digitalen Kommunikation gehört auch der Werbespot «Let it go» für den e-tron Sportback. Er zeigt, wie Audi in die Zukunft startet. Wie soll diese aussehen? Erfolgreich und emotional wird sie sein. Wir haben eine klaren Plan. Wir sind sicher, dass wir bei Audi mit unseren Händlern die Kunden auch in Zukunft begeistern werden - auch wenn sich sehr viel ändert.

Was ändert sich? Die ganze Automobilbranche steckt mitten in der Transformation. Da müssen auch wir als Audi uns verändern, was unser Produktportfolio angeht, was die Präferenzen unserer Kunden angeht, und wenn es darum geht, wie man Autos vermarktet und verkauft. Da haben wir einiges vor der Brust. . Insgesamt sehen wir es aber als Chance, neue Wege zu gehen. Und ich glaube, dass wir das sehr konsequent tun. Neue Wege gehen, das heisst auch: loslassen. Was will Audi denn loslassen? Wir müssen Alles, was althergebracht ist, was wir schon seit vielen Jahren, vielleicht schon seit Jahrzehnten, machen, in Frage stellen. Die Konzepte, die gut in der Vergangenheit funktioniert haben, sind nicht zwingend die adäquaten Vorgehensweisen für die Zukunft. Was meinen Sie konkret? Das bezieht sich unter anderem auf Antriebstechnologien: Wir sind seit langem erfolgreich mit Benzin- und Dieselmotoren. Doch die Zukunft gehört den batterieelektrischen Antrieben. Und ausser der Technik? Bisher haben wir ausschliesslich über unsere Handelsorganisation verkauft. Wir wissen aber, dass Kunden auch digital angesprochen werden und mit der Marke interagieren wollen. Also müssen wir das traditionelle Modell nur über den Handel loslassen, um neue Wege mit unseren Händlern und Kunden aufzubauen und zu etablieren. Die Verkaufszahlen waren in den letzten Jahren nicht nur steigend ... 2019 und auch der Start ins aktuelle Jahr waren nicht rückläufig, hier haben wir gegenüber 2018 wieder ein Wachstum hingelegt. Der Beginn des Jahres 2019 war durch Modellwechsel noch ein bisschen durchwachsen, doch gerade im vierten Quartal haben wir die Verkäufe um 20% gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Wir haben also wieder erheblich zugelegt. 2020 liegen wir im Januar wieder über Vorjahr.

Für den neuen e-tron-Werbespot hat Audi «Game of Thrones»-Schauspielerin Maisie Williams verpflichtet.