Verliebte schreiben heute: «Ich bin ritschrätschtätsch verliebt i dich!»

Nein, der Schreiber dieses Briefes ist nicht erkrankt. Es ist Ottokar Hanzel, der 1907 so sein Begehren seiner Verlobten gegenüber beschreibt. Zu finden ist dieser Brief in der Sammlung Frauennachlässe der Universität Wien. Zu Forschungszwecken ausgegraben haben ihn vier Historikerinnen. Wie einst und heute in schriftlicher Form geschmachtet, umworben, gelitten und geliebt wurde, ist Gegenstand zahlreicher Forschungsarbeiten. Das grobe Fazit: Zwar haben sich Liebesbriefe ihrem äusseren Erscheinen nach in den vergangenen Jahrzehnten radikal verändert, doch Metaphern wie die von der glühenden Liebe, dem stechendem Schmerz, der Sehnsucht, die einem fast um den Verstand bringt, sind geblieben. So schreibe ein Österreicher 1894 an seine Angebetete:

Auch an der Uni Zürich hat Eva Lia Wyss in den späten 1990er-Jahren das erste Schweizer Liebesbriefarchiv eröffnet. Damals war sie wissenschaftliche Assistentin an der Universität Zürich. Auf eine Zeitungsannonce hin fluteten in kurzer Zeit zweieinhalbtausend Schriftstücke ihren Briefkasten, der Grundstock des heutigen Archivs. Darunter Feldpost aus dem Krieg, kunstvoll mit Zeichnungen ausgeschmückte Liebesversprechen und eng beschriebene Zeilen in verschnörkelter Schrift. Als es Eva Lia Wyss an die Universität Koblenz zog, zügelte sie das Liebesbriefarchiv mit und sammelt seither fleissig weiter. Rund 20'000 Liebesbriefe ruhen fern von den für sie bestimmten Empfängern nun bei ihr.

Vor zwei Jahren veröffentlichte die mittlerweile 56-jährige Sprachwissenschafterin das zweite Buch mit Trouvaillen und Forschungsergebnissen aus ihrer Sammlung. Der Titel «Vermiss dich krass, my Love» verrät bereits, dass es da um moderne Liebesbekundungen in Zeiten von Whatsapp und SMS geht. Denn Wyss sammelt jegliche Art von Liebesbotschaften, darunter leidenschaftliche E-Mails, hastig getippte Liebesschwüre via SMS oder Zettelchen. Der Wunsch, seine Gefühle, zum Ausdruck zu bringen, ist enorm und war es schon immer. Freilich fällt es nicht allen leicht, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Ein 15-jähriger Patrick schreibt: