«Wir haben es geschafft», sagt Ria Eugster rückblickend. Vor über zwanzig Jahren wagte die Lehrerin mit ihrem zweiten Mann den Neuanfang mit einer zweiten Familie. Mit viel Liebe, einer gehörigen Portion Pragmatismus und grossem Engagement bauten sie in einem gemeinsamen Heim nach und nach eine neue Lebensgemeinschaft auf.

«Mein Mann brachte drei, ich zwei Kinder mit in die Ehe.» Es sei nicht einfach gewesen. «Wer in einer Patchworkfamilie überleben will, muss Konflikte konstruktiv austragen und darf die Perspektive der anderen nicht aus den Augen verlieren», sagt die heute 60-Jährige. «Doch mein Mann und ich waren uns sicher, dass wir diese Familie wollen, und taten alles, damit es gelingt.» Heute sind die fünf Mädchen erwachsen. Einige haben bereits eigene Kinder. «Im vergangenen Jahr ist mein zweiter Mann gestorben.» Ria Eugster arbeitet als Familiencoach am Zürichsee.

Familienidyll Patchwork

Zweit- oder Fortsetzungsfamilien, in denen ein Partner oder beide Kinder aus einer früheren Beziehung oder Ehe mitbringen, heissen Patchworkfamilien. Laut Bundesamt für Statistik gehören 6 Prozent der Schweizer Familienhaushalte mit Kindern unter 25 Jahren zu diesen Lebensgemeinschaften, Tendenz steigend, da unsere Lebens- und Familienformen immer offener werden.

Wohl auch deshalb wird das Leben in diesem Familienverband gelegentlich verklärt. Lebensgemeinschaften von Prominenten wie den US-Schauspielern Angelina Jolie und Brad Pitt oder dem deutschen Model Heidi Klum und ihrem Ex-Mann Seal erwecken den Anschein eines modernen, weltoffenen und zwanglosen Beisammenseins im neu gefügten Familienverband. Angesichts der Vielfalt und Lässigkeit erscheint der Alltag in der Kleinfamilie altbacken.