Umfrage: Junge japanische Erwachsene holen beim Schlaf auf

Demnach schlummern sie mit fast acht Stunden im Durchschnitt zehn Prozent länger als dieselbe Altersgruppe das noch vor zehn Jahren tat. Das geht aus der zitierten Umfrage der beiden Marketingfirmen Video Research und Dentsu unter rund 5000 Menschen hervor.

Zu den möglichen Gründen für das längere Schlafen wurden zum einen sich ändernde Lebensgewohnheiten genannt: Junge Erwachsene in Japan verbringen inzwischen mehr Zeit zu Hause als früher. Doch könnten auch Smartphones eine Rolle spielen, da sie oft im Bett benutzt werden und mancher so leichter darüber einschlafe, hiess es.

Der Umfrage nach schliefen Männer zwischen 20 und 34 Jahren im vergangenen Jahr im Schnitt sieben Stunden und 55 Minuten, 10,2 Prozent länger als noch vor zehn Jahren. Frauen in derselben Altersgruppe schlummerten ein paar Minuten länger, nämlich durchschnittlich sieben Stunden und 59 Minuten (plus 9,1 Prozent). In den vergangenen Jahren haben japanische Forscher die Nation immer wieder vor einem chronischem Schlafmangel gewarnt, auch bei Kindern.