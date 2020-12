Umarmen verboten: Was die Corona-Regeln mit einem Suchtkranken (16) machen

Mit sieben rauchte er seinen ersten Joint, mit 13 kamen weitere Drogen dazu, und drei Monate vor seiner Einweisung eskalierte es: Täglich konsumierte Elias (Name geändert) Cannabis und Medikamente wie Xanax, am Wochenende kamen Codein und MDMA hinzu. Irgendwann merkte er, dass er ein Problem hatte und wusste, dass er etwas verändern muss. Vor vier Wochen wies sich der heute 16-Jährige selbst in die Entzugsklinik ein.