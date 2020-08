Tod im ewigen Eis: Die Schweiz verliert einen grossen Wissenschafter, den Polarpionier Konrad Steffen

Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte Konrad Steffen vor genau zwei Monaten. Stolz stellte der Direktor der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) das neue Zentrum für Klimaforschung in Davos vor, mit dem die Klimaforschung im alpinen Raum intensiviert wird. «Wir befinden uns in einem neuen Klima-Szenario, und wir kennen die Prozesse nicht, welche das auslöst», sagte Steffen an der Medienkonferenz. «In den alpinen Regionen verstärken sich die Effekte. Die Alpen werden bestehen bleiben, aber ihr Bild wird sich verändern.» Die kleinen Gletscher werden verschwinden, die grossen weiter viel an Masse verlieren und der Permafrost schmelzen.

Die Gefahr schon früh erkannt

Der Verlust von Eis und Gletschern hat den 1952 geborenen Wissenschafter schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Sein Fokus hat sich dabei auf die kalten Pole der Erde gerichtet. Als noch kaum jemand vom Klimawandel wusste, hat Steffen die Gefahr erkannt. Schon seine Diplom- und seine spätere Doktorarbeit 1984 an der ETH Zürich hatte das Eis in Polargebieten zum Thema. Ab 1991 machte der schweizerisch-amerikanische Doppelbürger in Kanada und den USA Polarforschung, startete ein langfristiges Messprogramm auf Grönland, um die Veränderung der Eismasse zu untersuchen und wurde 2005 Direktor des grossen und weltweit anerkannten Forschungsinstituts CIRES an der University of Colorado in Boulder, USA.

Mit Wasser gefüllte Gletscherspalte

Der Berner Klimaforscher Thomas Stocker gewann Steffen 2008 als Autor für den Weltklimarat IPCC, 2012 wurde er Direktor des WSL. «Sein Herzensprojekt war aber immer das Swiss Camp in Grönland, östlich von Illulisat. Dort wo er am Samstag sein Leben verloren hat», sagt Stocker. Der WSL-Direktor stürzte bei seinem alljährlichen Forschungsaufenthalt bei seiner meteorologischen Basisstation «Swiss Camp» bei der Feldarbeit in eine mit Wasser gefüllte Gletscherspalte. Er hinterlässt seine Frau und zwei erwachsene Kinder.

Die Bestürzung über den tragischen Tod ist gross. Der Berner Klimaforscher Thomas Stocker sagt: