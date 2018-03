In jüngerer Vergangenheit gab es mehrere erfolglose Versuche, den durch die Wildtierverordnung bereits streng reglementierten Wildtier-Auftritten im Zirkus einen Riegel zu schieben. Seit 2013 wurden fünf Vorstösse im Parlament eingereicht und zwei Strafanzeigen gegen den Circus Royal erhoben, beide von TIR: die erste im August 2016 gegen die Löwenaufführung, die zweite im April 2017 gegen die Tigernummer. Die Staatsanwaltschaft gab den Tierschützern im ersten Fall eine Abfuhr, der zweite Entscheid ist noch hängig.

Mit der Petition will TIR den Druck erhöhen. 26 europäische Länder hätten bereits Wildtierverbote oder starke Einschränkungen, betont Gerritsen. Die Schweiz hinke trotz den geltenden Tierschutz- und Wildtierverordnungen hinterher. Deren Mindestanforderungen an die Grösse des Geheges sei «an der Grenze zur Tierquälerei», sagt Gerritsen. «Von Zirkussen darf die Grenze sogar um bis zu 30 Prozent unterschritten werden.»

Zudem würden die ständigen Standortwechsel bei den Tieren grossen Stress verursachen, genau wie die Dressur durch oft dominant auftretende Dompteure. «Im Zirkus kommt es häufig zu Erniedrigungen. Tiere werden verkleidet, versachlicht, vermenschlicht. Das ist unwürdig, ganz egal, ob das Tier selber etwas davon mitbekommt oder nicht», betont die Juristin.

Skreinigs grosser Coup

Skreinig kennt diese Argumente. Viel anfangen kann er nicht mit ihnen. Im aktuellen Royal-Programmheft hat er einen Beitrag unter dem Motto «Das Märchen der gequälten Circustiere» veröffentlicht. Skreinig, der selber schon mit Tigern in der Manege gearbeitet hat, sagt: «Die Zeiten der Gewaltdressuren sind längst vorbei. Ich garantiere Ihnen: Die Tiere, die in Schweizer Zirkussen leben, leiden nicht.»

Der Circus Royal halte sich an die geltenden Verordnungen und werde jährlich rund 50-mal von Veterinärämtern kontrolliert. Ein vom eidgenössischen Veterinäramt in Auftrag gegebenes Gutachten sei zum Schluss gekommen, dass es den Raubkatzen im Royal in den vergangenen Jahren prima ging. Und auch der Schweizerische Tierschutz stellt dem Royal punkto Tierhaltung ein «akzeptables bis gutes» Zeugnis aus.

Zu den konkreten Vorwürfen von TIR sagt Skreinig, die Transporte verursachten keinen Stress, das hätten Studien gezeigt. «Und die immer neuen Orte sind für die Tiere eine willkommene Abwechslung.» Zudem könne man ihm glauben, dass er hart gegen jeden vorgehe, der sich nicht voll für das Tierwohl einsetze. 2008 habe er ein dänisches Artistenpaar angezeigt, das im Circus Royal mit einer Hundenummer gastierte. «Ich habe ein Auftrittsverbot für die beiden erwirkt, obwohl mir das selber einen Strich durchs Zirkusprogramm gemacht hat», sagt Skreinig.

Den europäischen Trend hin zu Wildtierverboten in Zirkussen, von dem die TIR-Vertreter sprechen, sieht er nicht. «Die Beschwörung dieses vermeintlichen Trends zeigt nur, wie oberflächlich sich TIR mit dem Thema befasst. Das generelle Verbot in Rumänien, das sie als Beispiel bringen, gilt beispielsweise nur für staatliche Flächen in Bukarest.» Er sei immer wieder «schockiert», wie wenig Ahnung die TIR-Juristen von ihrer Materie hätten.

Ähnlich schockiert ist Gerritsen von Skreinigs Weigerung, mit der Zeit zu gehen. «Dass der Circus Royal in Zukunft wieder mit Raubkatzen auftreten will, ist eine Provokation», sagt sie. Noch mehr provoziert dürften sich die TIR-Juristen fühlen, wenn Skreinig seinen grössten Coup für die Saison 2019 tatsächlich aufgleisen kann: «Noch ist nichts sicher, aber ich bin in Verhandlungen mit einer Elefantennummer», sagt der Zirkusdirektor voller Vorfreude.

Ob die grauen Riesen mit ihrem eindrücklichen Getrampel die Vorwürfe gegen seinen Zirkus vergessen machen können, wird sich erst noch zeigen. Wenn die TIR-Petition ihr Ziel erreicht, ist Schluss mit lustig für Skreinigs tierische Vorlieben. Vielleicht müsste dann auch Kamel Aishada frühzeitig in Pension. Just, als der Zirkusdirektor über den Verlust spricht, den das für ihn bedeuten würde, hebt das Tier seinen mächtigen Kopf und schüttelt die Zotteln. Was es damit wohl sagen wollte?