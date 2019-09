Thomas Gottschalk ist im Herbst seines Lebens. Vielleicht ist es auch eher ein sehr langer Altherrensommer. Der deutsche Moderator mit dem nicht mehr ganz so blonden Haupthaar ist 69 Jahre alt, frisch getrennt und neu verliebt. Höchste Zeit also für seine zweite Biografie.

Seine erste erschien 2015 mit dem Titel «Herbstgold». Nun folgt mit «Herbstbunt» Teil 2.

Der Zeitpunkt für den «Angriff» ist günstig

Nicht dass in den letzten vier Lebensjahren des Entertainers so viel passiert wäre: «Herbstbunt» habe er aus Langeweile geschrieben, gibt er treuherzig zu. Er habe die Wahl gehabt, sich in Malibu zurückzulehnen und als Fernsehlegende in die Geschichte einzugehen oder noch mal anzugreifen, sagt er bei der Vorstellung des Buches Anfang Woche. Vor allem aber ist der Zeitpunkt für den «Angriff» gerade sehr günstig. Im März dieses Jahres wurde bekannt, dass er sich nach 47 Jahre Ehe von seiner Frau Thea trennt, um mit seiner neuen Liebe irgendwo in Baden-Baden zusammenzuziehen.