Das Ergebnis dieser ersten Versuchsreihe war zunächst ernüchternd, denn sie lieferte zunächst eine Bestätigung für das Einzelgängertum der Katzen. Denn elf der 50 Testtiere zeigten entweder keinerlei Interesse an den ihnen dargebotenen Reizen, oder aber sie gerieten dadurch so in Stress, dass man lieber die Tests für sie beendete. Doch dafür lieferten die übrigen 39 umso mehr Labsal für die Seele der Katzenfreunde.

Katzengras weit abgeschlagen

Im zweiten Versuchslauf konfrontierte man die Tiere gezielt mit den Reizen, die sie vorher aus den vier Kategorien jeweils als ihre Lieblings-Stimuli ausgewählt hatten, und dann beobachtete man, mit was sie sich am längsten beschäftigten. Das Ergebnis: 19 Katzen, also mehr als die Hälfte der verbliebenen Versuchsgruppe bevorzugten die Interaktion mit dem Menschen. 14, also deutlich weniger, beschäftigten sich lieber mit dem Futter, wobei sie sich übrigens im ersten Versuchslauf fast alle für den Thunfisch entschieden hatten. Weit abgeschlagen rangierten Lieblingsspielzeug (meistens eine baumelnde Feder) und Lieblingsgeruch (meistens Katzengras).