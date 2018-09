Schon ein paar Stunden genügen, um dem Alltag zu entfliehen, um Neues zu entdecken und zu geniessen. www.myswitzerland.com

Textile Zeitreise

St. Gallen ist Spitze. Für alle Modebewussten ist diese Stadt mit idyllischem Ambiente und Flair für das Schöne ein Must. Hier entstehen Stoffe und Spitzen, aus denen die Träume sind. Die Textilstadt ist weltweit bekannt für ihre aufwändigen Stickereien. Grosse Modedesigner wie Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani und andere verarbeiten die kostbaren Stickereien. Kaum eine bedeutende Modenschau in Paris, Mailand oder New York verzichtet auf die Präsentation der entsprechenden Haute Couture. Die Stoffe sind nicht erst heute so begehrt. Diese textile Tradition reicht bis ins Mittelalter. Über Jahrhunderte war das Leben der Einheimischen von der Leinwandherstellung, der Verarbeitung von Baumwolle und dem Besticken gefertigter Stoffe geprägt.

Ein fünf Kilometer langer Textilweg führt durch die Innenstadt an herausragenden Gebäuden vorbei und erinnert an die Blütezeit der Textilindustrie. Kurzbeschriebe an den Gebäuden berichten Spannendes dazu. Lohnenswert ist zudem ein Besuch im Textilmuseum. Dieses zeigt beeindruckend anhand der prachtvollen Bestände an bestickten Stoffen, wie sich die Textilherstellung in St. Gallen entwickelte.

Ein weiteres Highlight neben den Stickereien ist der Stiftsbezirk mit dem Kloster und der Stiftsbibliothek, welche zu den schönsten historischen Büchersälen der Welt zählt. Hier sind unter anderem ein über zwei Meter hoher Globus aus dem 16. Jahrhundert und eine ägyptische Mumie zu sehen. (isi/zVg) www.st.gallen-bodensee.ch

In wenigen Stunden mitten im olympischen Traum

Sportler arbeiten über Jahre Tausende von schweisstreibenden Stunden auf ihr Ziel hin: die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Dies zeigt: Olympia ist mehr als nur ein sportlicher Wettkampf. Der olympische Geist fasziniert. Wer dieser Faszination auf die Spur kommen möchte, dem sei eine Reise nach Lausanne empfohlen, der Hauptstadt der olympischen Bewegung. Lausanne ist Sitz des Internationalen Olympischen Komitees (IOK) und beherbergt das Olympische Museum. Ein aussergewöhnlicher Neubau, an schönster Lage am Genfersee, im Quartier Ouchy, gelegen. Das Museum ist das weltweit grösste Informationszentrum zum Thema Olympische Spiele. Neuste Computertechniken, audiovisuelle Medien und Sammlungen wertvoller Gegenstände lassen die Besucher Olympia hautnah erleben und die Geschichte der Spiele von der Antike bis in die Neuzeit verfolgen.

Sollte der Besuch des Olympischen Museums müde Sportgeister wecken, dann bieten sich zahlreiche weitere Sehenswürdigkeiten für eine Entdeckungstour zu Fuss an: das Schloss Ouchy mit einem Turm aus dem 12. Jahrhundert, das renommierte Beau-Rivage Palace, das teilweise im neobarocken Stil erbaut wurde, und die Uferanlagen mit schönem Baumbestand, die eine wundervolle Aussicht auf den Genfersee, Evian und auf die Berge Hochsavoyens bieten.

Mehr Informationen unter www.olympic.org/museum und www.lausanne-tourisme.ch

Risotto und Polenta locken

Abwechslung macht das Leben süss. In Bellinzona flaniert man am Samstag durch den Wochenmarkt, streift am Sonntag durch die mittelalterlichen Burgen, die zum Unesco- Welterbe gehören, und tobt sich am nächsten Tag in der ursprünglichen Natur des Nordtessins aus.

Am Samstagmorgen zwischen 8 und 13 Uhr schwärmen Einheimische und Gäste in die engen Gassen der Hauptstadt, wenn in den Auslagen des Wochenmarktes lokale Delikatessen locken. Der Markt bietet das ganze Jahr hinweg eine grosse Auswahl an frischen, schön präsentierten Qualitätsprodukten zu einem vernünftigen Preis an: sonnengereifte Früchte aus Tessiner Produktion, Käsespezialitäten aus Isone, aus dem Valle di Muggio, der Leventina, dem Maggia- oder dem Bleniotal, nach alten Rezepten hergestellte Wurstwaren, Tessiner Brote, Blumen und natürlich die verschiedensten Utensilien für den Hausgebrauch, den Garten und die Freizeit. Handwerk und Kunsthandwerk präsentieren ihre besten Produkte: Einige werden sogar live vor

den Augen der Besucher hergestellt. Und bevor man nach dem Markt die weiteren Sehenswürdigkeiten der Stadt besucht, empfehlen sich verschiedene Restaurants in der Umgebung mit einer exquisiten Auswahl von regionalen Spezialitäten (Risotto, Polenta, Minestrone oder Wild) zu attraktiven Preisen. (AZ)

www.bellinzonaturismo.ch