Sully ging als "Held vom Hudson" in die Geschichte ein. Der frühere Militärpilot schrieb noch im selben Jahr eine Biografie. Darin sparte er nicht mit Kritik an seiner Branche: Die Piloten seien nur noch bessere Busfahrer, die ständig unter Druck stünden und mittlerweile das Flugzeugessen selbst bezahlen müssten. Ein Angebot der republikanischen Partei, für den Kongress zu kandidieren, lehnte er ab.

Am 15. Januar 2009 musste ein Flugzeug der Airline US Airways nach dem Ausfall beider Triebwerke auf dem New Yorker Fluss Hudson notlanden: Der Airbus A320 war mit Wildgänsen kollidiert. Mit seiner spektakulären Notwasserung rettete der Pilot Chesley "Sully" Sullenberger sich selbst und allen 154 Passagieren und Crew-Mitgliedern an Bord das Leben.

Die US-Verkehrsbehörde leitete nach der Notlandung eine Untersuchung ein. Man kam zum Schluss, dass Sully und sein Team richtig gehandelt hatten. Dies, nachdem Computersimulationen gezeigt hatten, dass eine Rückkehr zum Startflughafen La Guardia in New York City möglich gewesen wäre. Allerdings vernachlässigten die Berechnungen, dass die Besatzung Zeit brauchte, um die Situation zu erfassen und zu beurteilen; hätte Sully das Flugzeug ohne nachzudenken gewendet, hätte er einen Crash in dichtbesiedeltem Gebiet in Kauf genommen.

Nach der Notlandung arbeitete Sullenberger in einer Arbeitsgruppe für Flugsicherheit bei US Airways, wirkte aber weiterhin auch im Cockpit. 2010 ging er in Rente. Er engagierte sich aber auch danach in der Debatte um Flugsicherheit, etwa als Experte bei "CBS News". Der Airbus A320 kam ins Luftfahrtmuseum von Charlotte im Bundesstaat North Carolina – in jene Stadt hätte Sullys verhängnisvoller Flug gehen sollen.

2011 war Sullenberger mit seiner Frau zu Besuch im bernischen Wynigen – von dort wanderten seine Vorfahren einst in die USA aus. Ausserdem hielt er am Swiss Economic Forum in Interlaken eine Rede. 2012 kam sein zweites Buch auf den Markt.