Solange die Restaurants noch zu sind: Tipps und Rezepte für ein unvergessliches Picknick

Gut, das Wetter war schon mal besser in den letzten Wochen, und Freunde einladen geht immer noch nicht – aber die Idee, hingefläzt auf einer Decke, leckere Kleinigkeiten zu verspeisen, bleibt aktuell. Restaurants bleiben bis zum 11. Mai geschlossen, Grillpartys sind untersagt, aber mit den Isolations-Liebsten ein Picknick zu machen, liegt drin. Mit etwas Vorbereitung wird daraus ein echtes Erlebnis. Ohne labberig durchweichte Sandwiches, Ameisen auf krümeligem Kuchen und klebrige Hände.

Das Wetter: Es muss für ein Picknick nicht besonders heiss sein, der Frühling ist dafür die beste Jahreszeit. Nur regnen darf es auf keinen Fall, also vorher den Wetterbericht konsultieren.

Das Plätzchen: Am Wasser liegt es sich schön, aber bei Sonnenschein sind die Uferpromenaden meistens voll. Besser einen versteckten Waldrand ansteuern und seine Decke nicht entlang der Spaziergängerrouten im Kanton auslegen. Ganz wichtig: Nicht in hohe Wiesen trampeln, nicht in Kuhweiden picknicken und schon gar nicht im Naturschutzgebiet. Was auch nie schadet: den Bauer vorher fragen, ob man sich für eine kleine Auszeit auf einer seiner Wiesen niederlassen dürfe. Und immer gilt: Lassen Sie nichts zurück ausser dem Abdruck Ihrer Picknickdecke.

Die Ausstattung: Kleinigkeiten, wie fehlende Servietten, können einem das Picknickvergnügen vermiesen. Das Wichtigste ist die Decke mit wasserabweisender Unterseite. Dann Becher, Teller, ein paar Löffel und Gabeln, Flaschenöffner, Salz. Eine Rolle Küchenpapier, für alles, was sauber oder trocken gemacht werden muss. Ein paar Zahnstocher für alle, die keine Gabeln mitnehmen wollen. Ein Messer und ein Schneidebrett. Irgendetwas muss immer geschnitten werden. Ein Müllsack, Anti-Mücken-Spray und Sonnencreme.

Der Proviant: Klar, auch mit ein paar Sandwiches und Chips von der Tankstelle kann man sich eine schöne Zeit machen. Selbstgemachte Leckereien, die man am besten von Hand essen kann, machen aus einem Picknick aber erst das, was Franzosen und Engländer darunter verstehen: sich stilvoll inmitten von sattem Grün verlustieren. Echte Weingläser sind natürlich ein Muss für den im Bächlein gekühlten Rosé.

Tolle Inspiration für Picknicks in allen Lebenslagen und Konstellationen bietet das Buch der Wiener Köchin und Restaurantbetreiberin Julia Kutas «City Picknick». Ihre Rezepte sind so einfach wie überraschend: Etwa scharfe Hackfleischbällchen, Tortilla-Wraps, verschiede Tartes und Quiches, herzhafte Salate. Und wer doch lieber auf Stühlen als auf Decken sitzt, der serviert die Fingerfood-Köstlichkeiten seinen Liebsten zu Hause. Zur Not könnte man sie ja auch drinnen verspeisen.

Würzig: Walnussbrot