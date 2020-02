So haben wir uns verliebt!: Unsere Leser erzählen ihre Liebesgeschichten

Auf dem Veloweg aufgegabelt

«Es war im Mai 2015, als zwei Radfahrer den Plan hatten, eine Inlinerin zu finden für einen Gigathlon im 5er-Team (die eigentliche Inlinerin konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mitmachen). Die zwei sind mir entgegengefahren auf ihren Velos, ich war am Inlineskaten. Einer fuhr vorbei, der Zweite hielt an, um mich anzusprechen. Kurz: Ich machte am Gigathlon 2015 in Aarau mit – und schon bald wurde der Radfahrer (der zwar vorbeigefahren, aber dann umkehrt war) meine grosse Liebe. Wir leben seither in einer wundervollen Beziehung, in der wir schon viele schöne und sportliche Momente gemeinsam geniessen konnten.»

Simone und Assa Efrat, Kibbuz Ramat Hakovesh in Israel, aufgewachsen in Endingen

«Als ich 22 Jahre alt war, flog ich nach Israel, um da für drei Monate in einem Kibbuz zu arbeiten. An einem Freitag ging ich in die Stadt und kaufte mir ein lässiges schwarzes Kleid. Die Verkäuferin meinte schmunzelnd: «In diesem Kleid werden Sie Ihren Ehemann kennen lernen.» Am selben Abend war Disco im Kibbuz. Der DJ war Assa. Er verliebte sich sofort in das tanzende Mädchen im schwarzen Kleid. Ich ging mit ihm auf sein Zimmer und verliess es nicht mehr ... Aus dem dreimonatigen Aufenthalt in Israel wurde ein Leben lang: Heute, nach 30 Jahren und vielen Ups und Downs, sind wir immer noch ein glückliches Paar.»

«Beim ersten Blick auf einer Partnersuch-Website fiel mir ein Inserat besonders auf. An einem Montag war der E-Mail-Kontakt hergestellt. Am Mittwochabend telefonierten wir das erste Mal, hörten die Stimme des Gegenübers und am Donnerstag schauten wir einander in die Augen – es war Liebe auf den ersten Blick und es wurde ein langer Abend. Danach ging alles ganz schnell und nun feiern wir im April 2020 bereits neun Jahre Elsbeth und Toni. Wir sind sehr glücklich und dem Schicksal dankbar, dass wir uns gefunden haben.»

Elsbeth Hofmänner und Toni Mosimann aus Windisch

Heute vor 57 Jahren

«Weil unser Stammplatz besetzt war, verwies mich die Serviertochter im ‹Mazot› an den Tisch nebenan, an dem schon eine junge Frau sass. Die damals übliche Kontaktfrage (1960): ‹Sie schaffen sicher bei der BBC?› wurde negativ beantwortet: ‹Nein, bei Foto Zipser›. Meine nach und nach eintreffenden Freunde wunderten sich, dass der Stribi so rasch Anschluss gefunden hatte. Der gemeinsame Besuch im ‹Cabaret Rüeblisaft› festigte die Verbindung. Am Valentinstag, 14. Februar 1963, heirateten Marlies und Franz.»

Marlies und Franz Streif aus Oberrohrdorf, aufgewachsen in Baden

Verliebt dank der Ex

«Ich habe meinen Mann vor knapp 12 Jahren bei der Arbeit kennen gelernt. Zu der Zeit habe ich bei einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt gearbeitet und er kam mit einem stark blutenden Ohr zu uns in die Praxis. Seine – zu dem Zeitpunkt ganz frisch getrennte – Exfreundin hatte ihm eine so heftige Ohrfeige verpasst, dass er genäht werden musste. Ich war diejenige, die beim Nähen assistiert hat, und dabei hat’s gefunkt. Vielen Dank nochmals an die Ex!»

Elena und Moritz Graf aus Baden

WG-Liebe

«Meine Frau hatte ich anfangs in die Schublade ‹sie steht auf den Falschen› abgelegt. Als sie Jahre später in unsere WG einzog, war das kein grosses Ding, war sie doch nur eine gute Kollegin. Wir verstanden uns super und führten bis tief in die Nacht hinein miteinander Gespräche – ohne, dass uns die Themen ausgingen. Dann fiel es uns beiden wie Schuppen von den Augen, dass der/die Richtige die ganze Zeit vor uns stand!»

Jonny und Christa Eschmann aus Safenwil

Ein Zimmermann als Mieter

«Meine Eltern bauten 1991 ein neues Haus. Bei der Aufrichtefeier war auch der Zimmermann mit dabei, der den Dachstock gebaut hatte. Ich war hin und weg von ihm, dachte aber, dass ich ihn sowieso nie wieder sehen würde. Im neuen Haus hatte es eine kleine Wohnung, die meine Eltern vermieteten. Wer hat sich wohl als Mieter gemeldet? Besagter Zimmermann! Die gegenseitige Annäherung erfolgte Stück für Stück. Am 14. Februar 1993 stand er dann mit einer roten Rose vor dem Fenster meines Zimmers. Seit diesem Valentinstag, also seit 27 Jahren, gehen wir gemeinsam durchs Leben und haben vier Kinder.»

Sandra und Markus Schauli aus Hunzenschwil