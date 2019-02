Ausstellungen Deutschland

Alle Veranstaltungen an 100 Orten: www.bauhaus100.de/

Ideal Standard Spekulationen über ein Bauhaus heute, Zeppelinmuseum Friedrichshafen. Bis 28. 4.

Designer Anton Lorenz Vitra Museum, Weil. 22. 2.–28. 4.

Bauhaus imaginista Die globale Rezeptionsgeschichte. Haus der Kulturen der Welt (HKW), Berlin. 23. 3.–10. 6.

Neues Bauhaus-Museum Weimar. Eröffnung: 6. 4.

Bauhaus Bauten Dessau Originale neu erzählt. 12 Gebäude sind zugänglich. Ab 18. 4.

Neues Bauhaus Museum Dessau Eröffnung: 8. 9.

Berlin Bauhaus-Archiv und Museum für Gestaltung, bis 2022 wegen Renovation geschlossen. Aktuell gibt es Touren zu Siedlungen und Bauten.

Ausstellungen Schweiz

Johannes Itten Kunstmuseum Bern, 30. 8.–2. 2. 20

Bauhaus imaginista Zentrum Paul Klee, Bern. 20. 9.–12. 1. 20.

Roman Clemens Haus Konstruktiv, Zürich. 31. 10.–12. 1. 20.

Bücher

Bauhaus Reisebuch Prestel. Der ideale Führer zu Bauten und Museen in Deutschland.

Magdalena Droste Bauhaus 1919–1933. Taschen, 400 S. Das Standardwerk

Hans Engels Bauhaus-Architektur 1919–1933. Prestel. 152 S.,

Bauhausbücher und Bauhausjournal Reprints der Originale. Lars Müller Publishers.

downloadbar unter: bit.ly/BauhausBook

Hajo Düchting Wie erkenne ich? Bauhaus, Belser, 128 S.

Wulf Herzogenrath DAS Bauhaus gibt es nicht. Alexander-Verlag, 224 S.

Sabina Becker Experiment Weimar. Eine Kulturgeschichte Deutschlands 1918–1933. wbg Academic, 608 S.

Gloria Köpnick, Rainer Stamm (Hg.): Die Bauhaus-Postkarten. Insel, 82 S.

Mein Bauhaus 100 Architekten zum 100. Geburtstag eines Mythos. Edition Detail, 240 S.

Ulrike Müller Bauhaus-Frauen. Meisterinnen in Kunst, Handwerk, Design. Insel, 160 S.

Kinderbuch. Wer wohnt in weissen Würfeln? So lebten die Bauhaus-Meister in Dessau (Ab 8 J.). E.-A.-Seemann-Verlag. 56 S.

(sa)