Eine sanft flackernde Kerze kann innert Kürze eine Wohnung in Flammen aufgehen lassen. Die Statistik zeigt: Das Brandrisiko durch Kerzen nimmt in der Adventszeit kontinuierlich zu. Allein an Weihnachten gibt es fünfmal mehr solche Brände als an einem durchschnittlichen Tag, teilt die Beratungsstelle für Brandverhütung mit. Die meisten durch Kerzen verursachten Brände würden sich aufgrund von Unachtsamkeit ereignen.

Wie man reagieren muss, wenn ein Adventskranz Feuer fängt, zeigt der Brandexperte der Beratungsstelle für Unfallverhütung im Video. Dafür zündet er gleich selbst einen Kranz an. Zudem erklärt er, wie ein Brand mit bestimmten Verhaltensweisen vermieden werden kann.