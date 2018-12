Weihnachtsgeschenke, Sonntagsverkauf, 13. Monatslohn: In diesen Tagen strömen die Menschen so zahlreich wie nie in die Läden, um Geld auszugeben. Doch woher kommt eigentlich das Geld? Und noch wichtiger: Was könnte man kaufen, wenn man ganz viel davon hätte? Wir haben Fünf- und Sechsjährige gefragt.