Seit Jahrzehnten erfolgreich: Das sind die Beauty-Klassiker, die halten, was sie versprechen

Wir kennen die schneeweisse Paste in der blauen Dose. Auf die Pflegewirkung der Nivea-Crème schwören Frauen und Männer rund um den Globus seit Jahrzehnten. Entsprechend verkauft sie sich auch heute noch ausserordentlich gut.

Erstaunlich, ist man da versucht zu sagen. Schliesslich wird der Kosmetikmarkt Jahr für Jahr mit Innovationen überschwemmt. Das Angebot ist gefühlt unüberschaubar gross wie ein Sonnensystem. Mindestens.

Ob all der Versuchungen können beauty-affine Menschen leicht von der Umlaufbahn abkommen. Könnte man meinen, ist aber nicht so. Denn trotz der nie da gewesenen Auswahl an Crèmes, Seren, Peelings, Bodylotions, Mascaras und Lippenstiften gibt es nebst Nivea eine Reihe von stolzen Klassikern, die sich nicht aus den Verkaufsregalen verdrängen lassen. Mehr noch: Die sogenannten Longseller lassen ordentlich die Kassen klingen. Allen voran das Serum «Advanced Night Repair» der US-Gigantin Estée Lauder.

Familiengeführt und Bio: seit jeher vorne mit dabei

Unter den Firmen, die diese Klassiker erfunden haben, befinden sich erfreulich viele familiengeführte Unternehmen, etwa Clarins oder Sisley, die lange vor dem Biokosmetik-Trend und in aller Selbstverständlichkeit pflanzliche Inhaltsstoffe ins Zentrum stellten.

Ein Pionier, was Biokosmetik anbelangt, kommt allerdings aus der Schweiz: Die Arlesheimer Weleda hat vor über 90 Jahren ihre Skin-Food-Crème lanciert – und damit immer noch Erfolg.

Die Beautyredaktion der «Schweiz am Wochenende» stellt zehn solche Kultprodukte vor – abschliessend ist die Auswahl freilich nicht. Auf welche Produkte schwören Sie? Schreiben Sie uns unter rahel.koerfgen@chmedia.ch, Betreff: Beauty.

1. Kultige Kugeln